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Прыгали на крыше Mercedes. Подростки разбили иномарку и выложили это в соцсети

13.03.2020 17:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Подростки повредили иномарку в Минском районе и сняли это на видео, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Прыгали на крыше Mercedes. Подростки разбили иномарку и выложили это в соцсети

Им от 13 до 15 лет, живут и учатся в Минске. В заброшенный лагерь школьники приехали погулять. Бывший детский объект находится рядом с садовым обществом «Заподгорье».

Прыгали на крыше Mercedes. Подростки разбили иномарку и выложили это в соцсети

Неподалеку они заметили Mercedes и повредили иномарку. Некоторые даже сняли это на видео, впоследствии выложили на своих страницах в социальных сетях. Сотрудники милиции нашли подростков. Сейчас правоохранители выясняют роль каждого участника инцидента.

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Подростки повредили иномарку в Минском районе и сняли это на видео, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Им от 13 до 15 лет, живут и учатся в...
 
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