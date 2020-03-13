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Трамп продлил санкции в отношении Ирана

13.03.2020 16:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. США еще на год продлили санкции в отношении Ирана. Президент Дональд Трамп направил в Конгресс уведомление о том, что продлевает действие чрезвычайного положения в отношении Тегерана, объявленного почти 25 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Трамп продлил санкции в отношении Ирана

В документе говорится, что действия и политика властей Ирана продолжают представлять особую угрозу национальной безопасности, международной политике и экономике США.

Трамп продлил санкции в отношении Ирана

Напомним, 15 марта 1995 года президент США Билл Клинтон заблокировал сделку между американской и иранской нефтяными компаниями на разведку двух месторождений у побережья Ирана. А 8 мая Клинтон издал указ, запрещающий фирмам США разрабатывать иранские нефтяные и газовые месторождения, а также приобретать иранское черное золото для продажи третьим странам. Эти меры были обусловлены сведениями, согласно которым Иран якобы продолжал оказывать содействие терроризму.  

Люди в материале: Дональд Трамп

 
 
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Новости США. США еще на год продлили санкции в отношении Ирана. Президент Дональд Трамп направил в Конгресс уведомление о том, что продлевает действие...
 
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