ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коронавирус и эпидемия Левиафана головного мозга

13.03.2020 16:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Паника. Метания. Шараханья в крайности. Фондовый переполох. Набеги на магазины. Ужас от курсовых качелей. Парализующее замешательство инвесторов. Неопределённость во всей тревожной красе.

Коронавирус и эпидемия Левиафана головного мозга
Вирусы. С короной и без. Отменяют все и всё. Без баскетбола и футбола. Без концертов и конференций. Коконизация семей, городов и стран. Самолёты не летают. Заводы не работают. Офисы закрыты. Такое ощущение, что коронавирус стал поводом для человечества взять передышку.

Природа, видя опасную концентрацию дури у человечества, шепнула: «Отдохните! Обнулите своё сумасбродство и научный нигилизм». Она дала людям шанс отдохнуть друг от друга. Побыть в семье. Попытаться включить мозг и очистить душу. Утихомирить тщеславие и гордыню.

Это касается всех, в первую очередь, распорядителей и потребителей чужого (политиков и чиновников). Это они вообразили себя вершителями судеб мира. Они посчитали, что кольцо всевластия у них в руках, а корона электората даёт индульгенцию на любой каприз – за деньги налогоплательщиков. 

Это они делают вид, что знают, что делают, куда плывёт корабль мировой и национальной экономики. Это в их руках самая опасная в мире монополия – на деньги. Вернее на те платёжные «фантики», в которые они превратили настоящие деньги.

С начала 2020г. года индекс Dow Jones уже потерял ~26%. Нефть подешевела почти на половину. Мировые фондовые площадки зализывают раны от потери ~$10 – 15 трлн. капитализации. Мировая экономика в 2020г. из-за Китая, снижения спроса на нефть и мощной корректировки цены на топливные товары, снижения спроса на сырьё, а также на услуги транспорта и туризма. 

При этом есть поводы для радости у производителей лекарств, развлечений он-лайн, разного софта и всех тех, кто овладел техникой работы в режиме удалённого офиса. Есть все основания считать, что в ближайший месяц на рынке будет несколько десятков лекарств нейтрализовать коронавирус.

Вместо прогнозируемых +3% роста ВВП может быть что-то близкое к нулю или даже минус. Промышленность будет в минусе не из-за коронавируса, а из-за перепроизводства традиционных товаров в условиях экстраординарно дешёвых денег. У банков обнажатся изъяны и дефекты, потому что они беспечно раздавали кредиты, полагаясь на гарантию центральных банков обеспечить кредитование любой ценой. 

Правительства столкнулся с проблемой финансирования своих расходов и долговых обязательств не из-за дополнительных расходов на повязки и вакцины, а из-за хронической неспособности жить по средствам, из-за Левиафана головного мозга, который требует от них безусловную поддержку крупного бизнеса из категории «слишком-большой/важный-чтобы-обанкротиться».

Коронавирус стал универсальный глобальным стрелочником для объяснения всех проблем и болячек мира. Более того, он стал предлогом, своеобразным убийством герцога Фердинанда (повод для начала I мировой войны) для очередной гигантской операции по перераспределению ресурсов в мировой экономике. И здесь начинается самое опасное.

Нефтяная война – это никак не рыночный феномен. Арабские страны и Россия не договорились. У каждой стороны свои аргументы и причины. И вот цена нефти уже примерно там, где была во второй половине 1980-ых. И тут включается гораздо более мощная разрушительная сила для противодействия нефтяной дизрупции – центральные банки. 

Федеральная резервная система уже в процессе вливания в экономику $1,5 трлн. фантиков под названием «$-доллар». Только в отличие от конфетных фантиков и платёжных фантиков других центральных банков $-доллару продолжают верить те, в чьих руках более 90% всех активов мира и которые производят более 95% мирового ВВП.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже анонсировал, что обеспечит «ультрадешевое» финансирование и безостановочный поток кредитов и ликвидности для банков и субъектов Евросоюза. Так уж получилось, что банки Италии и сама Италия – среди самых неблагополучных и неустойчивых субъектов ЕС. 


Нет сомнения, что коронавирус поможет ЕЦБ оправдать вливание в Италию более триллиона евро. По этой же схеме уже работают Банк Англии и Японии, центральные банки других развитых стран.

Так возобновилась полноценная валютная война. Новые денежные фантики будут направлены, в первую очередь, в руки мощных коммерческих структур в развитых странах. Они свои финансы не только сбалансируют, но и за счёт мощных качелей на фондовых площадках ещё очень хорошо заработают. Их заработок будет с лихвой перекрывать потери от закрытия производителей сланцевой нефти.

 А вот для участников нефтяной войны, для развивающихся и переходных стран начинаются настоящие проблемы. Отток капитала, заморозка инвестиций, мощное давление на национальные валюты, обострение проблемы финансирования госдолга и социальных обязательств – всё это приведёт к девальвации и инфляции, волне банкротств и социальным катаклизмам. Обнулить обязательства президентам и правительствам едва ли получится.

Правительства развивающихся стран в пакетах экстренных мер будут прибегать к привычному себе торговому протекционизму. А это уже торговая война. Не только против развитых стран, но против более успешных развивающихся стран (Китай). 

Не думаю, что руководство Китая будет спокойной взирать на то, как его экономика погружается в стагнацию и рецессию. Скорее всего, будет ассиметричный ответ. Типа того, что уже звучит сегодня. 

Мол, коронавирус – это чуть ли не боевое оружие, которое Америка использовала против нас. И тут волна китайского национализма сплотится вокруг своего руководителя в справедливой борьбе против американской гегемонии. Кремль явно не будет стоять в стороне. 

А ведь есть ещё Иран, Индия, Пакистан, Афганистан, Ливия и Ливан, Украина и Грузия…

Вот такой адский котёл событий, кризисов, катаклизмов и решений распорядителей чужого рождается спрос на III горячую мировую войну. Слишком многие в этом котле заинтересованы в обнулении врагов и конкурентов. Слишком многие вошли в раж коллективного бессознательного. Слишком многие посчитали своим правом человека метафизическую халяву – за чужой счёт.

Поэтому, друзья, без паники. Без шараханий. Без набегов на магазины и банки. Мы ничего не потеряем и не приобретём в результате краха Доу Джонса или Насдака, потому что у 99,99% нет акций публичных компаний. 

Мы должны радоваться возможности покупать бензин на 30-50% дешевле, чем сегодня. И требовать этого от белорусского государства-монополиста. 

Мы должны радоваться облечению наших «жировок» на 20-30% - спасибо арабским странам на дешёвую нефть! Только нужно требовать снижения тарифов от белорусского государства-монополиста. 

Мы должны радоваться удешевлению общественного транспорта на 20-30%. И требовать этого от белорусского государства-монополиста.

Мы должны поздравить друг друга с тем, что Беларуси вот так неожиданно подфартило слезть с нефтяной иглы России и ликвидировать последствия статуса нефтяного эмирата. 

Самое опасное в данной ситуации будет не направление ресурсов страны и налогоплательщиков на спасение бизнеса нефтяных баронов. Перед нами исторический шанс создать конкурентные, надёжные институты новой Беларуси, страны вне нефтяных, торговых, валютных конфликтов. 


Страны, которая полностью осознаёт преимущества и прелести Свободы, самого главного нематериального актива XXI века. 

Именно этот актив будет определять, кто станет лидером в мировой и региональной экономике после того, как уйдёт коронавирус и человечество после кровопролитных, разрушительных войн нейтрализует эпидемию Левиафана головного мозга.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Паника. Метания. Шараханья в крайности. Фондовый переполох. Набеги на магазины. Ужас от курсовых качелей. Парализующее замешательство инвесторов. Неопределённость...
 
Новости дня
Новости разные
 
Паспорт гражданина Республики Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика