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ВОЗ: в Беларуси инфекция находится под полным контролем и все контакты прослежены

13.03.2020 16:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Коронавирус в нашей стране выявлен в 27 случаях. Трое пациентов уже здоровы, а 24 – находятся в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

ВОЗ: в Беларуси инфекция находится под полным контролем и все контакты прослежены

У одного больного состояние средней степени тяжести, у остальных лёгкое или бессимптомное течение болезни. При этом Всемирная организация здравохранения считает принимаемые нашей страной меры достаточными и не рекомендует более жёстких ограничений.

ВОЗ: в Беларуси инфекция находится под полным контролем и все контакты прослежены

Как считают представители ВОЗ, Беларуси удаётся сдерживать рост инфекции благодаря сохранённой службе санитарно-эпидемиологического надзора. Она позволяет отслеживать очаги вируса и вовремя изолировать контакты первого и второго уровня.

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ВОЗ: в Беларуси инфекция находится под полным контролем и все контакты прослежены

Батыр Бердыклычев, представитель ВОЗ в Беларуси:
Инфекция находится под полным контролем и все контакты прослежены, т.е. система может отследить, откуда пришел вирус и куда он делся. Страна находится в той категории стран, где нет признаков местной передачи инфекции. Поэтому какие-то очень жесткие меры ограничительного характера на этой стадии не рекомендуются просто потому, что польза от них не превышает возможные негативные последствия.

На данный момент изолированы 224 человека. Все они находятся под постоянным медицинским наблюдением. 

Люди в материале: Батыр Бердыклычев

 
 
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Новости Беларуси. Коронавирус в нашей стране выявлен в 27 случаях. Трое пациентов уже здоровы, а 24 – находятся в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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