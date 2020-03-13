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ВОЗ: в Беларуси инфекция находится под полным контролем и все контакты прослежены
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Коронавирус в нашей стране выявлен в 27 случаях. Трое пациентов уже здоровы, а 24 – находятся в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У одного больного состояние средней степени тяжести, у остальных – лёгкое или бессимптомное течение болезни. При этом Всемирная организация здравохранения считает принимаемые нашей страной меры достаточными и не рекомендует более жёстких ограничений.
Как считают представители ВОЗ, Беларуси удаётся сдерживать рост инфекции благодаря сохранённой службе санитарно-эпидемиологического надзора. Она позволяет отслеживать очаги вируса и вовремя изолировать контакты первого и второго уровня.
Батыр Бердыклычев, представитель ВОЗ в Беларуси:
На данный момент изолированы 224 человека. Все они находятся под постоянным медицинским наблюдением.
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Новости Беларуси. Коронавирус в нашей стране выявлен в 27 случаях. Трое пациентов уже здоровы, а 24 – находятся в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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