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Ребёнок пришёл ночью к маме, а женщина не на шутку испугалась

13.03.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Женщина всю жизнь боялась призраков и страшных историй. Недавно с ней произошёл смешной случай, который сначала таковым совсем не показался. 

Как рассказала Анджела Келсей на странице в Facebook, одной ночью она услышала скрип двери, ведущей в спальню. Сначала женщина подумала, что это её сын Леннокс, поэтому она повернулась на звук и собралась помочь мальчику забраться в кровать. 

Ребёнок пришёл ночью к маме, а женщина не на шутку испугалась
Фото: facebook.com/angelamkelsay 

Однако Анджела увидела нечто странное. Над полом парили рот и глаза. Затем это что-то приблизилось к женщине. 

Ребёнок пришёл ночью к маме, а женщина не на шутку испугалась
Фото: facebook.com/angelamkelsay 

«Нашему дому 120 лет. Пол скрипит, даже если вы просто ПОСМОТРИТЕ на него неправильно. Но это что-то не издавало ни звука», – продолжила рассказывать Келсей.   

Ребёнок пришёл ночью к маме, а женщина не на шутку испугалась
Фото: facebook.com/angelamkelsay 

Анджела решила, что перед ней демон, поэтому нужно срочное вмешательство высших сил. 

Ребёнок пришёл ночью к маме, а женщина не на шутку испугалась
​​​​​​​Фото: facebook.com/angelamkelsay 

Пока женщина размышляла, нечто приблизилось. Келсей поняла, что надеяться на помощь высших сил не приходится и нужно попробовать применить физическое воздействие. В этот момент она услышала шёпот: «Мама?»   

Ребёнок пришёл ночью к маме, а женщина не на шутку испугалась
​​​​​​​Фото: facebook.com/angelamkelsay 

Оказалось, что это всё-таки был Леннокс. На мальчике была пижама, рисунок которой светится в темноте. Женщина сделала для себя несколько выводов. Во-первых, у её малыша задатки ниндзя, раз он способен передвигаться бесшумно. Во-вторых, если она вновь будет покупать предмет одежды, светящийся в темноте, это следует запомнить. 

Ребёнок пришёл ночью к маме, а женщина не на шутку испугалась
​​​​​​​Фото: facebook.com/angelamkelsay 

Недавно мы рассказывали о противоположной ситуации.

Женщина нанесла на лицо маску и испугала маленького сына – подробнее здесь

Люди в материале: Анджела Келсей, Angela Kelsay

 
 
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Женщина всю жизнь боялась призраков и страшных историй. Недавно с ней произошёл смешной случай, который сначала таковым совсем не показался.  Как рассказала...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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