Ребёнок пришёл ночью к маме, а женщина не на шутку испугалась

Источник материала: СТВ

Женщина всю жизнь боялась призраков и страшных историй. Недавно с ней произошёл смешной случай, который сначала таковым совсем не показался.

Как рассказала Анджела Келсей на странице в Facebook, одной ночью она услышала скрип двери, ведущей в спальню. Сначала женщина подумала, что это её сын Леннокс, поэтому она повернулась на звук и собралась помочь мальчику забраться в кровать.



Фото: facebook.com/angelamkelsay

Однако Анджела увидела нечто странное. Над полом парили рот и глаза. Затем это что-то приблизилось к женщине.



Фото: facebook.com/angelamkelsay

«Нашему дому 120 лет. Пол скрипит, даже если вы просто ПОСМОТРИТЕ на него неправильно. Но это что-то не издавало ни звука», – продолжила рассказывать Келсей.



Фото: facebook.com/angelamkelsay

Анджела решила, что перед ней демон, поэтому нужно срочное вмешательство высших сил.



​​​​​​​Фото: facebook.com/angelamkelsay

Пока женщина размышляла, нечто приблизилось. Келсей поняла, что надеяться на помощь высших сил не приходится и нужно попробовать применить физическое воздействие. В этот момент она услышала шёпот: «Мама?»



​​​​​​​Фото: facebook.com/angelamkelsay

Оказалось, что это всё-таки был Леннокс. На мальчике была пижама, рисунок которой светится в темноте. Женщина сделала для себя несколько выводов. Во-первых, у её малыша задатки ниндзя, раз он способен передвигаться бесшумно. Во-вторых, если она вновь будет покупать предмет одежды, светящийся в темноте, это следует запомнить.



​​​​​​​Фото: facebook.com/angelamkelsay

Недавно мы рассказывали о противоположной ситуации.