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Очень хотелось первачка: сельчанин соорудил "самогонный завод" через месяц после уничтожения предыдущего

13.03.2020 17:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Житель Берестовицкого района создал производство самогона через месяц после ликвидации предыдущего.



В агрогородке Кваторы Берестовицкого района правоохранители ликвидировали мини-завод по изготовлению самогона. Организовал его 26-летний житель райцентра: у него изъяли и уничтожили свыше 1,3 т браги. Молодой человек заявил, что самогон изготавливал для личных нужд. 

В феврале правоохранители уже находили у мужчины свыше 1 т браги и специальное оборудование, которое он установил в доме отчима, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
 
 
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Житель Берестовицкого района создал производство самогона через месяц после ликвидации предыдущего.
 
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