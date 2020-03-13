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Постный гастрофестиваль, фантастика и Stand Up. Как провести выходные в Бресте
Источник материала: Tut.by
В эти выходные в Бресте можно посмотреть Sci-Fi кино, посмеяться над шутками резидента шоу Stand Up на ТНТ Виктора Комарова или отведать блюда из меню постного гастрофестиваля.
В рамках фестиваля фантастического кино в Conserva покажут восемь короткометражек. В программе — «Свидание в 2025», «Бесконечный», «Стратегия отступления», «Прохождение», «Запрещенный человек», «Аноним без проблем», «Капли луны», «Товарные войны». Кино будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты за 7,5 рублей можно купить по
В рамках гастрольного тура по Беларуси в Бресте выступит резидент шоу Stand Up на телеканале ТНТ Виктор Комаров. В программе — шутки, импровизация и общение со зрителями. Стоимость билета: 40−60 рублей.
SantaRest проводит с 9 марта по 5 апреля постный гастрофест. Пять ресторанов — «Жюль Верн», Papi, «Чемодан», Times, трактир «У озера» — предлагают за 19 рублей сеты из постного фестивального меню. Со списком блюд можно ознакомиться по
Хороших выходных!
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В эти выходные можно посмотреть Sci-Fi кино, посмеяться над шутками резидента шоу Stand Up на ТНТ Виктора Комарова или отведать блюда из меню постного гастрофестиваля.
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