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Постный гастрофестиваль, фантастика и Stand Up. Как провести выходные в Бресте

13.03.2020 17:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эти выходные в Бресте можно посмотреть Sci-Fi кино, посмеяться над шутками резидента шоу Stand Up на ТНТ Виктора Комарова или отведать блюда из меню постного гастрофестиваля.


Кадр из фильма «Чужой»

Что: Фестиваль кинофантастики

Где: Арт-пространство Conserva

Когда: 14 и 15 марта в 17.00 и 18.50

В рамках фестиваля фантастического кино в Conserva покажут восемь короткометражек. В программе — «Свидание в 2025», «Бесконечный», «Стратегия отступления», «Прохождение», «Запрещенный человек», «Аноним без проблем», «Капли луны», «Товарные войны». Кино будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты за 7,5 рублей можно купить по ссылке.


Фото предоставлено организаторами

Что: Stand Up

Где: ДК профсоюзов (улица Московская, 275)

Когда: 15 марта, 19.00

В рамках гастрольного тура по Беларуси в Бресте выступит резидент шоу Stand Up на телеканале ТНТ Виктор Комаров. В программе — шутки, импровизация и общение со зрителями. Стоимость билета: 40−60 рублей.


Фото: santarest.by

Что: Постный гастрофест

Где: Times, «Жюль Верн», «Чемодан», трактир «У озера» и Papi

Когда: до 5 апреля

SantaRest проводит с 9 марта по 5 апреля постный гастрофест. Пять ресторанов — «Жюль Верн», Papi, «Чемодан», Times, трактир «У озера» — предлагают за 19 рублей сеты из постного фестивального меню. Со списком блюд можно ознакомиться по ссылке.

Хороших выходных!

 
Теги: Брест
 
 
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В эти выходные можно посмотреть Sci-Fi кино, посмеяться над шутками резидента шоу Stand Up на ТНТ Виктора Комарова или отведать блюда из меню постного гастрофестиваля.
 
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