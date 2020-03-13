Постный гастрофестиваль, фантастика и Stand Up. Как провести выходные в Бресте

Источник материала: Tut.by

В эти выходные в Бресте можно посмотреть Sci-Fi кино, посмеяться над шутками резидента шоу Stand Up на ТНТ Виктора Комарова или отведать блюда из меню постного гастрофестиваля.



Кадр из фильма «Чужой»

Что: Фестиваль кинофантастики Где: Арт-пространство Conserva Когда: 14 и 15 марта в 17.00 и 18.50

В рамках фестиваля фантастического кино в Conserva покажут восемь короткометражек. В программе — «Свидание в 2025», «Бесконечный», «Стратегия отступления», «Прохождение», «Запрещенный человек», «Аноним без проблем», «Капли луны», «Товарные войны». Кино будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты за 7,5 рублей можно купить по ссылке .



Фото предоставлено организаторами

Что: Stand Up Где: ДК профсоюзов (улица Московская, 275) Когда: 15 марта, 19.00

В рамках гастрольного тура по Беларуси в Бресте выступит резидент шоу Stand Up на телеканале ТНТ Виктор Комаров. В программе — шутки, импровизация и общение со зрителями. Стоимость билета: 40−60 рублей.



Фото: santarest.by

Что: Постный гастрофест Где: Times, «Жюль Верн», «Чемодан», трактир «У озера» и Papi Когда: до 5 апреля

SantaRest проводит с 9 марта по 5 апреля постный гастрофест. Пять ресторанов — «Жюль Верн», Papi, «Чемодан», Times, трактир «У озера» — предлагают за 19 рублей сеты из постного фестивального меню. Со списком блюд можно ознакомиться по ссылке .

Хороших выходных!