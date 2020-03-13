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Выходные в Витебске: куда сходить любителям музыки, моды и танца

13.03.2020 17:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эту субботу сходите на модный показ от Lamoda. А еще — попробуйте себя в роли диджея (можно даже выиграть за это хороший приз). И — хорошая новость для любителей современного танца: театр-студия Дианы Юрченко приглашает на вечер, где будут и премьеры, и старые, полюбившиеся зрителям, постановки.

Вечер современной хореографии ''Средство пере…''


«Второй-первый» — постановка театра-студии современной хореографии Дианы Юрченко. Фото: Игорь Матвеев

Где: КЗ ''Витебск'' (парк Фрунзе, 1)

Когда: 14 марта, 18.00

Билеты: 5−8 рублей

Театр-студия современной хореографии Дианы Юрченко приглашает любителей этого искусства на традиционную встречу. Чего ждать публике? Волшебства. Будут и премьеры, и уже полюбившиеся номера. На IFMC-2019 коллектив получил первую премию за постановку «Девы». Ее, а также другие композиции, миниатюры и даже балет можно увидеть на вечере 14 марта.

Билеты — в кассах города и на сайте kvitki.by. Касса: 8 0212 63−93−92. Инфолиния: 8 0212 67−22−92.

Brands Fashion Fest от Lamoda


Иллюстративный снимок. Фото: unsplash.com

Где: «Green Центр» (ул. Чкалова, 35)

Когда: 14 марта, с 13.00

Вход: бесплатный

Самый громкий модный проект страны — Brands Fashion Show, вместе известным интернет-магазином одежды и аксессуаров Lamoda проведет фестиваль Brands Fashion Fest в Витебске.

Показы пройдут с 13.00 до 17.00. В программе также мастер-классы парикмахеров и визажистов, танцевальные номера от Zaleski Dance Design Show, розыгрыши призов.

Подробнее — в группе.

«Я — диджей»


Фото: guinnessworldrecords.com

Где: ТРЦ «ТриО» (пр. Строителей, 15в)

Когда: 14 марта, 15.00

Вход: бесплатный

Недавно, 9 марта, отмечался День диджея. В эту субботу «ТриО» приглашает всех желающих немного обучиться этому ремеслу, пройти мини-квест «Я — DJ» и выиграть колонку, наушники и сертификат на обучение в студии ведущих и диджеев.

Хороших выходных, друзья!

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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В эту субботу сходите на модный показ от Lamoda. А еще - попробуйте себя в роли диджея (можно даже выиграть за это хороший приз). И - хорошая новость для любителей...
 
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