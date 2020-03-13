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Выходные в Витебске: куда сходить любителям музыки, моды и танца
Источник материала: Tut.by
В эту субботу сходите на модный показ от Lamoda. А еще — попробуйте себя в роли диджея (можно даже выиграть за это хороший приз). И — хорошая новость для любителей современного танца: театр-студия Дианы Юрченко приглашает на вечер, где будут и премьеры, и старые, полюбившиеся зрителям, постановки.
Вечер современной хореографии ''Средство пере…''
Театр-студия современной хореографии Дианы Юрченко приглашает любителей этого искусства на традиционную встречу. Чего ждать публике? Волшебства. Будут и премьеры, и уже полюбившиеся номера. На IFMC-2019 коллектив получил первую премию за постановку «Девы». Ее, а также другие композиции, миниатюры и даже балет можно увидеть на вечере 14 марта.
Билеты — в кассах города и на сайте kvitki.by. Касса: 8 0212 63−93−92. Инфолиния: 8 0212 67−22−92.
Brands Fashion Fest от Lamoda
Самый громкий модный проект страны — Brands Fashion Show, вместе известным интернет-магазином одежды и аксессуаров Lamoda проведет фестиваль Brands Fashion Fest в Витебске.
Показы пройдут с 13.00 до 17.00. В программе также мастер-классы парикмахеров и визажистов, танцевальные номера от Zaleski Dance Design Show, розыгрыши призов.
Подробнее — в
«Я — диджей»
Недавно, 9 марта, отмечался День диджея. В эту субботу «ТриО» приглашает всех желающих немного обучиться этому ремеслу, пройти мини-квест «Я — DJ» и выиграть колонку, наушники и сертификат на обучение в студии ведущих и диджеев.
Хороших выходных, друзья!
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В эту субботу сходите на модный показ от Lamoda. А еще - попробуйте себя в роли диджея (можно даже выиграть за это хороший приз). И - хорошая новость для любителей...
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