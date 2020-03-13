Украинский защитник стал футболистом минского «Динамо»

Источник материала: Tut.by

27-летний украинский защитник «Слована» Артем Сухоцкий будет выступать за минское «Динамо» на правах аренды до середины июля текущего года, сообщается на сайте команды .



Фото: ФК «Динамо» (Минск)

Футболист является воспитанником академии киевского «Динамо», выступал за молодежную и вторую команды киевлян, но за основной состав так и не дебютировал.

Уйдя из стана сине-белых, подписал контракт с «Ильечевцем» 1 января 2012 года, однако за главную команду из Мариуполя также не сыграл ни матча.

Позже стал игроком «Александрии», где выступал до конца 2015 года. В составе этого клуба защитник сыграл в 74-х играх, в которых набрал 12 результативных баллов (4+8).

В январе 2016 года подписал контракт с луганской «Зарей», в составе которой принял участие в 53 играх, где набрал два результативных балла (1+1). Вместе с луганским клубом на протяжении двух сезонов выступал в групповом этапе Лиги Европы УЕФА.

В январе 2018 года перешел в словацкий «Слован», где до текущего момента сыграл в 51-й игре и заработал 12 результативных баллов (3+9). В стане этого клуба Сухоцкий также выступал на групповом этапе Лиги Европы УЕФА.

В стане бело-синих украинец будет выступать под номером 24.

Как минское «Динамо» обновлялось в межсезонье

Клуб пребывает в ожидании «шальных» денег от новых владельцев, о которых шла речь всю вторую половину 2019 года. Однако они пока не пришли. Министерство спорта и туризма опровергло слухи о том , что ведомство станет акционером футбольного клуба.

Минское «Динамо» подало лицензионные документы на участие в чемпионате. Является ли Мингорисполком акционером команды — неизвестно. Если да, то ФК «Минск» понизят в классе, так как команда также принадлежит городу.

Впрочем, во время жеребьевки грядущего чемпионата и «Минск», и «Динамо-Минск» были представлены в корзинах.

В период неопределенности команда продолжает готовиться к новому сезону. На капитанском мостике остался Сергей Гуренко.

Контракт с минским «Динамо» подписал 21-летний полузащитник Иван Бахар . Из БАТЭ в команду пришел защитник Алексей Риос . Из Греции в Беларусь вернулся форвард Евгений Шикавка , став игроком минского «Динамо».

Также команда усилилась 27-летним хорватским защитником Карло Бручич и словенским защитником , двухметровым Михой Горопевшеком.

15 февраля клуб объявил о присоединении к дружине двух сербских футболистов : защитника Доминика Динги и полузащитника Марко Павловски. А через два дня 20-летний полузащитник Ким Чжун Ен из Южной Кореи подписал контракт с минским «Динамо».

По соглашению сторон был расторгнут контракт с нападающим Егором Зубовичем.