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С 16 марта на улицах Минска снова появятся мобильные камеры скорости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мобильные камеры скорости возвращаются на улицы столицы. Первая появится на проспекте Независимости у дома номер 99 уже 16 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Камеру на этом аварийном участке будут устанавливать ежедневно, но в разное время. Ограничение скорости здесь 60 км/ч. До конца марта сотрудники ГАИ оценят эффективность электронного устройства.
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Новости Беларуси. Мобильные камеры скорости возвращаются на улицы столицы. Первая появится на проспекте Независимости у дома номер 99 уже 16 марта, сообщили в...
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