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В Беларуси 14 марта объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 14 марта из-за сильного ветра.
По информации Белгидромета, в субботу – 14 марта – по западной части ночью, а утром и днем на большей части страны прогнозируется усиление ветра. Его порывы составят до 15-22 метров в секунду.
В столице утром и днем ожидается до 15-20 метров в секунду.
12 марта непогода обрушилась на Беларусь. Из-за сильного ветра и дождя
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 14 марта из-за сильного ветра. По информации Белгидромета, в субботу – 14 марта – по западной...
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