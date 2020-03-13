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Погода на выходные и начало недели: Похолодание и порывистый ветер

13.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В Беларуси в выходные похолодает и во многих районах страны прогнозируются осадки в виде снега.

В субботу ожидается перемещение через территорию страны холодного фронтального раздела и на смену апрельскому теплу придет снег и мороз, погода вернется в свою климатическую мартовскую норму. Сильный порывистый юго-западный ветер сменится на северный, а температура воздуха в течение суток ожидается в основном от минус 3 до плюс 4 градусов, лишь по юго-востоку будет на пару градусов теплее. Во многих районах пройдут осадки, в основном мокрый снег, установится незначительный снежный покров. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица.

15 марта (воскресенье) ночью скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Днем погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе. Поэтому ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, в основном по юго-восточной половине страны, пройдет кратковременный снег, днем прогнозируется преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог - гололедица. По востоку Беларуси сохранится порывистый северо-западный ветер, на остальной территории ветер начнет медленно стихать. Температура воздуха ночью будет от минус 4-9 градусов, в дневные часы - от минус 1 до плюс 5 градусов, по западу - до 7 градусов со знаком плюс.

В понедельник, 16 марта, погоду продолжит определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе, лишь в дневные часы в северо-западных районах скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу страны возможны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог будет гололедица. Температура воздуха ночью будет от нуля до минус 7 градусов, при прояснениях - минус 8-10 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 3-10 градусов, по юго-западу Брестской области будет на пару градусов теплее.


Источник: БелТА

 
 
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В Беларуси в выходные похолодает и во многих районах страны прогнозируются осадки в виде снега.
 
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