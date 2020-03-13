В День Конституции 14-летние калинковичские школьники получили паспорта

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





В календаре событий каждой страны есть особые даты. В Беларуси одной из таких дат является День Конституции – Основного закона страны.









В 1994 году был принят первый Основной закон в истории суверенной Беларуси. И символично, что именно в этот день лучшие ученики школ района получают в торжественной обстановке паспорт – главный в своей жизни документ, удостоверяющий личность гражданина Республики Беларусь.

В своем обращении к юношам и девушкам, а также всем присутствующим, председатель райисполкома Сергей Гвоздь напомнил, что белорусской Конституции в минувшем году исполнилось четверть века. Глава района отметил, что Основной закон подвел итог процессам формирования молодого независимого государства, закрепила ориентиры и перспективы общественного развития. Были установлены принципы демократического строя, приоритет прав и свобод каждого человека, главенство международного права. Сергей Гвоздь сказал, что Конституция обладает высшей юридической силой, ее положения имеют приоритет над остальными законодательными актами, и потому она называется Основным законом.





Председатель райисполкома также указал, что Конституция не только предоставляет гражданину права и свободы, она налагает обязанности. По словам Сергея Гвоздя, мы обязаны отдавать родной стране свои знания и умения, учиться и трудиться для ее процветания. В этой связи глава района отметил, что сегодня паспорта получат те ребята, которые уже сегодня имеют на своем счету определенные достижения в учебе, спорте и общественных делах. Сергей Гвоздь выразил уверенность, что главные победы у ребят впереди. А для того, чтобы они были, позаботилось государство. По словам главы района, сегодня для молодежи открыты все дороги, и только от упорства, трудолюбия и целеустремленности зависит конечный результат. В заключение Сергей Гвоздь обратился к ребятам со словами пожелания: «Вы – наше будущее, и мы на вас надеемся. Никогда не подведите своих родителей, учителей, нас и свой район! Будьте достойны лучших примеров, и сами становитесь таким примером для других!».









С напутствием к юным гражданам страны обратился ветеран войны, труженик тыла Иван Соловей. Он пожелал ребятам крепкого здоровья, успешной учебы и созидательного труда и беречь как зеницу ока мир в родной стране.

Затем состоялось вручение паспортов. В этот день свой главный документ гражданина Республики Беларусь получили 18 учеников школ района – победителей и призеров различных олимпиад и конкурсов, фестивалей и акций. Это Юлия Брель, Кирилл Левкович и Дарья Брель из Золотушской школы, Анна Шешолко и Полина Графова из СШ №7, Полина Булавко из БШ №5, Иван Михайлов из гимназии, Дмитрий Сафонов, Полина Гапийчук, Дарья Кучер, Валерия Ковальская, Диана Прохоцкая и Дмитрий Рябов из СШ №6, Кирилл Гришан из СШ №8, Анастасия Ковалькова из СШ №1, Дмитрий Мажуга из Юровичской школы, Анна Руткевич и Никита Сарва из СШ №2.









Паспорт, книгу «Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь» и Конституцию Республики Беларусь ребята получили из рук председателя райисполкома Сергея Гвоздя и председателя райсовета депутатов Виктора Замостика.

Для зачтения клятвы слово предоставили ученице СШ №6 Полине Гапийчук. «Мы стали полноправными гражданами своей страны, – прозвучали слова. – Мы осознаем, что это большая ответственность – как перед обществом, так и перед самими собой… Мы постараемся быть достойной сменой надежной опорой старшему поколению. Клянемся стать настоящими гражданами Республики Беларусь!».

Общественное объединение БРСМ не остается в стороне от важного события – получения паспорта молодыми людьми, достигшими 14-летнего возраста, в День Конституции оно проводит всебелорусскую акцию «Мы – граждане Республики Беларусь». Выступая на мероприятии, первый секретарь РК БРСМ Татьяна Аргунова-Веко обратилась к ребятам и отметила, что звание гражданина страны дает права и накладывают большую ответственность, а достичь жизненных вершин можно только трудом. Она призвала ребят отдать весь жар своего сердца людям и той земле, на которой родились.





Затем прошла традиционная акция «Союз с Друзьями!», в рамках которой Татьяна Аргунова-Веко вручила молодежные билеты ОО БРСМ Анне Дорошко, Марии Воробей, Радмиле Стрельченко и Александру Левановичу (все – СШ №3).

Для присутствующих прозвучали музыкальные номера в исполнении вокальные ансамбли «Новое поколение» и СШ №7, а также Кристины Панкевич и Ксении Кулага.

















По окончании торжественного мероприятия его участники по традиции возложили цветы к обелиску у Мемориала памяти в честь земляков-героев и героев-освободителей.

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В канун Дня Конституции двое учеников нашего района свой первый документ получили из рук руководства области. Это лауреат Диплома 3-й степени районного конкурса «Энергомарафон- 2020», активный член ОО БРСМ и участник школьных, городских и районных мероприятий, волонтерского отряда «Милосердие» Алена Малащенко из СШ №7 и дипломант районного конкурса исследовательских работ, конкурса риторического мастерства, Седьмых Покровских образовательных чтений, активный участник школьных, городских и районных конкурсов ораторского мастерства, волонтерского отряда «Забота» Евгения Якуш из СШ №4.

Александр Веко.