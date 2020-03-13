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«В Беларуси безопаснее». Бьорндален после сезона полетит в Минск

13.03.2020 18:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легендарный биатлонист и супруг Дарьи Домрачевой Уле-Эйнар Бьорндален решил после завершения гонок лететь в Минск. Об этом в эфире «Матч-ТВ» рассказал комментатор Дмитрий Губерниев.


Источник: инстаграм Дарьи Домрачевой

«В Беларуси безопаснее», — так, по словам Губерниева, прокомментировал свое решение Уле-Эйнар Бьорндален, учитывая нынешнюю ситуацию с коронавирусом.

Напомним, что Бьорндален вместе с Дарьей Домрачевой сейчас работают тренерами. Благодаря их дуэту довольно ощутимого прогресса добилась сборная Китая.

 
Теги: Минск
 
 
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Легендарный биатлонист и супруг Дарьи Домрачевой Уле-Эйнар Бьорндален решил вместо Норвегии лететь в Минск. Об этом в эфире «Матч-ТВ» рассказал комментатор...
 
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