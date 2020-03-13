«В Беларуси безопаснее». Бьорндален после сезона полетит в Минск

Источник материала: Tut.by

Легендарный биатлонист и супруг Дарьи Домрачевой Уле-Эйнар Бьорндален решил после завершения гонок лететь в Минск. Об этом в эфире «Матч-ТВ» рассказал комментатор Дмитрий Губерниев.



Источник: инстаграм Дарьи Домрачевой

«В Беларуси безопаснее», — так, по словам Губерниева, прокомментировал свое решение Уле-Эйнар Бьорндален, учитывая нынешнюю ситуацию с коронавирусом.

Напомним, что Бьорндален вместе с Дарьей Домрачевой сейчас работают тренерами. Благодаря их дуэту довольно ощутимого прогресса добилась сборная Китая.