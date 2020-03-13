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«В Беларуси безопаснее». Бьорндален после сезона полетит в Минск
Источник материала: Tut.by
Легендарный биатлонист и супруг Дарьи Домрачевой Уле-Эйнар Бьорндален решил после завершения гонок лететь в Минск. Об этом в эфире
«В Беларуси безопаснее», — так, по словам Губерниева, прокомментировал свое решение Уле-Эйнар Бьорндален, учитывая нынешнюю ситуацию с коронавирусом.
Напомним, что Бьорндален вместе с Дарьей Домрачевой сейчас работают тренерами. Благодаря их дуэту довольно ощутимого прогресса добилась сборная Китая.
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Легендарный биатлонист и супруг Дарьи Домрачевой Уле-Эйнар Бьорндален решил вместо Норвегии лететь в Минск. Об этом в эфире «Матч-ТВ» рассказал комментатор...
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