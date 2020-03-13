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Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе

13.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Сегодняшний день для Буда-Кошелевского опытного лесхоза ознаменован сразу тремя знаковыми событиями. В торжественной обстановке состоялось открытие административного здания Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механической мастерской. Кроме того, прошла отчетная конференция первичной профсоюзной организации.  

Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе
Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе
Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе
Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе
Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе
Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе
Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе
 

На мероприятии присутствовали почетные гости: главный лесничий Гомельского государственного лесохозяйственного объединения Сергей Тарасов, менеджер ООО «Гомельремпрофит» Владимир Яров, заведующий отделом социально-экономической работы Гомельского областного комитета профсоюза работников леса и природопользования Ирина Липская  и другие.

Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе
Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе
Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе
Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе
Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе
Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе
Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе
Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе

Как отметил директор ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» Сергей Лозко, радует, что сегодня наши административные здания и производственные объекты приобретают современный и комфортабельный вид, также расширяется материально-техническая база. Планируем не останавливаться на достигнутом и дальше плодотворно работать в данном направлении.

Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе
Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе
Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе
Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе

После торжественного мероприятия с перерезанием символической красной ленты, состоялась отчетная конференция, на которой заслушали отчет профсоюзного комитета о выполнении коллективного договора за 2019 год, утвердили финансовый отчет за 2019 год и утвердили смету доходов и расходов на текущий год.

Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе

Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе

Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе
Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе
Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе
Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе
Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе
Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе
Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе
Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе
Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе
Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе
Административное здание Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества и ремонтно-механическую мастерскую открыли в Буда-Кошелевском опытном лесхозе

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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Сегодняшний день для Буда-Кошелевского опытного лесхоза ознаменован сразу тремя знаковыми событиями. В торжественной обстановке состоялось открытие...
 
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Чырвоны прамень
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
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Единство
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