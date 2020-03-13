Саудовская Аравия отправит нефть европейским компаниям, которые ранее покупали российскую – Reuters

Саудовская государственная компания Saudi Aramco подтвердила запросы нескольких покупателей из Европы на поставку дополнительных объемов нефти с погрузкой в апреле. Саудовская Аравия продолжает вытеснять Россию из Европы.





По их данным, в следующем месяце дополнительные партии саудовской нефти будут отгружены в адрес SOCAR, BP, Total, Shell и Eni – традиционных покупателей российского сорта Urals, сообщили пять источников агентства Reuters в торговых кругах и нефтяных компаниях.





Reuters . Накануне агентство сообщало, что саудиты активизировали переговоры с переработчиками о поставках сырья, сразу обратившись к покупателям российской нефти, что участники рынка связывают с ответом королевства на выход Москвы из сделки ОПЕК+, пишет





Саудовская Аравия отправила целую волну сырой нефти в Европу, обещая снабжать региональные нефтеперерабатывающие заводы в три раза больше, чем они обычно получают из королевства.