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Депутаты массово начали приглашать на личный прием граждан Бреста. А ещё "прямые линии"

13.03.2020 19:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

14 марта работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

Депутаты массово начали приглашать на личный прием граждан Бреста. А ещё "прямые линии"


14 марта 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет заместитель председателя Брестского городского исполнительного комитета Якубовский Николай Сергеевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.

14 марта 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет управляющий делами администрации Ленинского района г. Бреста Тупица Владимир Константинович.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться с 9.00 до 12.00 по номеру: (80162) 21-06-12.

14 марта 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Московского района города Бреста Шевердин Алексей Владимирович.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: 8(0162) 59 00 77.

Уважаемые жители города Бреста и Брестского района!

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Зайцев Евгений Станиславович 19.03.2020 с 10.00 до 13.00 проведет приём граждан по личным вопросам для жителей проживающих на территории Брестского-Пограничного избирательного округа № 4. Все желающие могут записаться по тел. +375291472799.

Депутаты массово начали приглашать на личный прием граждан Бреста. А ещё "прямые линии"


Приём граждан состоится по адресу г. Брест, ул. В.Хоружей, д. 2, (малый актовый зал ). Также состоится «прямая телефонная линия» с 13.00 до 16.00 20.03.2020 г. по тел. 8 0162 54 59 26

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Дашко Анатолий Михайлович проведёт личный прием граждан по Брестскому-Восточному избирательному округу №3

Депутаты массово начали приглашать на личный прием граждан Бреста. А ещё "прямые линии"


Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Дашко Анатолий Михайлович проведёт личный прием граждан по Брестскому-Восточному избирательному округу №3 19 марта с 10.00 до 13.00 по адресу: ул.Московская, 273, каб.№85 (администрация Московского района г.Бреста).

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Васько Марина Викторовна проведет личный прием граждан Брестского-Центрального избирательного округа № 2

Депутаты массово начали приглашать на личный прием граждан Бреста. А ещё "прямые линии"


Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Васько Марина Викторовна проведет личный прием граждан Брестского-Центрального избирательного округа № 2 17 марта 2020 года с 14.00 до 17.00 по адресу: ул.Московская, 273, каб. 85 (администрация Московского района г.Бреста). Предварительная запись по тел. 32-26-20 (в рабочие дни – с 8.30 до 17.30).

18 марта 2020 г. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Брич Леонид Григорьевич проведет прием граждан, проживающих на территории Брестского-Западного избирательного округа № 1

Депутаты массово начали приглашать на личный прием граждан Бреста. А ещё "прямые линии"


Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Брич Леонид Григорьевич проведет прием граждан, проживающих на территории Брестского-Западного избирательного округа № 1 (Ленинский район г. Бреста), 18.03.2020 г. с 10 до 13 часов в здании администрации Ленинского района (ул. Ленина, 13, каб. 312).

Предварительная запись в рабочие дни – с 8.30 до 17.30 по телефонам №№ 21-06-34, мтс 8 (029) 793-22-39. Пришедшие без записи будут приняты согласно живой очереди.

Во вторник, 24 марта, состоится прямая телефонная линия с начальником УВД Брестского облисполкома Астрейко Александром Вячеславовичем.

Депутаты массово начали приглашать на личный прием граждан Бреста. А ещё "прямые линии"

Вопросы, касающиеся обеспечения личной и имущественной безопасности, своевременного реагирования на сообщения о происшествиях, охраны общественного порядка, обеспечения безопасности дорожного движения гражданство и миграции, можно будет задать с 10:00 до 12:00 часов по телефону (8-0162) 27-57-57.

 
Теги: Брест
 
 
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  14 марта работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 14 марта 2020 года с 9.00 до 12.00...
 
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