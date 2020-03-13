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Вот адреса домов в Минске, где будет капремонт в 2020-м

13.03.2020 19:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское городское жилищное хозяйство опубликовало список жилых домов, в которых в 2020-м планируют сделать капитальный ремонт. Вот адреса.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Заводской район

  • ул. Варвашени, 1, 20/3, 22/1;
  • ул. Филатова, 10, 10а, 15, 17;
  • ул. Уборевича, 26, 28, 148/1, 152/1, 162, 164;
  • проспект Партизанский, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 82, 106, 107, 147.
  • ул. Кулешова, 10, 12, 14;
  • ул. Народная, 53/1, 53/2

Ленинский район

  • ул. Плеханова, 30, 38;
  • просп. Рокоссовского, 35, 77, 100, 102;
  • ул. Карла Маркса, 17, 20, 36, 39;
  • ул. Красноармейская, 8, 32;
  • ул. Бородинская, 35;
  • пер. Клубный, 1;
  • ул. Судмалиса, 24;
  • ул. Плеханова, 28/2, 71;
  • ул. Козыревская, 21 корп. 2;
  • ул. Солнечная, 28;
  • ул. Кирова, 23;
  • пер. Казарменный, 5.

Московский район

  • просп. Любимова, 12, 16, 18, 20;
  • просп. Газеты Правда, 30, 38, 58;
  • ул. Куприянова, 5, 7, 9;
  • просп. Газеты Звязда, 37, 43;
  • ул. К. Либкнехта, 55К, 80, корп, 3, 122;
  • пер. Молочны, 4;
  • ул. Р. Люксембург, 90;
  • ул. Московская, 12;
  • ул. Мясникова, 34, 76;
  • ул. Сухая, 4;
  • ул. Короля, 4, 9А, 19, 38 корп.1;
  • ул. Карпова, 16;
  • ул. Голубева, 13.
  • 2-й пер. Р. Люксембург, 6;
  • ул. Уманская, 55;
  • ул. Коржа, 1;
  • ул. Грушевская, 91.

Октябрьский район

  • ул. Казинца, 43, 66, 78, 80, 95;
  • ул. Ландера, 10;
  • ул. Чкалова, 9;
  • ул. Брестская, 52 к.2, 70 корп.2, 76;
  • пер. Корженевского, 20;
  • ул. Свердлова, 22, 24, 26;
  • ул. Ульяновская, 32;
  • ул. Воронянского, 60, 62;
  • ул. Левкова, 35 к.1, 35 к.2;
  • ул. Асаналиева, 13 к. 2, 22 к.1;
  • ул. Воронянского, 60;
  • ул. Аэродромная, 15.

Партизанский район

  • ул. Антоновская, 22, 30, 32;
  • ул. Уральская, 6, 8, 8А, 14;
  • пер. Уральский, 3;
  • пер. Броневой, 4;
  • ул. Захарова, 56;
  • ул. Фроликова, 21, 23;
  • ул. Андреевская, 7−1;
  • ул. Пулихова, 33.

Первомайский район

  • ул. Толбухина, 13, 17, 19;
  • ул. Белинского, 7, 18;
  • тр. Логойский, 32/1;
  • ул. Макаенка, 3;
  • пр. Независимости, 94, 96, 100, 102, 105, 106, 107;
  • ул. Калинина, 1, 8, 19, 21, 24, 25, 32;
  • ул. Чернышевского, 12, 14;
  • ул. Козлова, 19, 23, 33А;
  • ул. Калиновского, 3, 25, 31, 79, 85, 97, 101, 103;
  • ул. Филимонова, 29;
  • ул. Сурганова, 3, 5;
  • ул. Кнорина, 10А;
  • ул. Уручская, 3;
  • ул. Кедышко, 5, 7А, 8, 9;
  • ул. Ботаническая, 3;
  • ул. Волгоградская, 37, 55, 59, 61, 65, 69;
  • ул. Мержинского, 4;
  • ул. К. Чорного, 4, 4а, 6, 7, 8, 10, 35;
  • ул. Академическая, 7;

Советский район

  • ул. В. Хоружей, 5А, 17, 21;
  • ул. Цнянская, 2 корп.1, 3, 4 корп.1, 7, 9, 15, 17, 19, 23;
  • ул. Мулявина, 8;
  • ул. Золотая горка, 3;
  • ул. Пугачевская, 7, 9, 11;
  • ул. Кольцова, 8 корп.1, 23, 26;
  • ул. Логойский тракт, 21 корп.1;
  • ул. Мирошниченко, 10 корп.1;
  • ул. Богдановича, 89.

Фрунзенский район

  • ул. Бельского, 17, 39 корп. 1 и 2;
  • ул. Пономаренко, 24;
  • ул. Б. Берута, 7, 20;
  • ул. Д. Марцинкевича, 4 корп. 2;
  • ул. Брикета, 16, 24, 38;
  • ул. Бурдейного, 19, 25;
  • ул. Харьковская, 86;
  • ул. Одоевского, 32;
  • ул. П. Глебки, 36, 38, 42, 44, 74, 82, 84;
  • ул. Лынькова, 7, 51;
  • ул. Жудро, 31, 35;
  • ул. Притыцкого, 32, 40.

Центральный район

  • ул. В. Хоружей, 33, 46 к.2;
  • пр. Машерова, 51;
  • ул. Л. Карастояновой, 11, 13, 15, 23а, 25, 27, 35, 37, 39.
 
 
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Минское городское жилищное хозяйство опубликовало список жилых домов, в которых в 2020-м планируют сделать капитальный ремонт. Вот адреса.
 
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