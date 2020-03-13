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Вот адреса домов в Минске, где будет капремонт в 2020-м
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Источник материала:
Tut.by
Минское городское жилищное хозяйство опубликовало список жилых домов, в которых в 2020-м планируют сделать капитальный ремонт. Вот адреса.
Заводской район
- ул. Варвашени, 1, 20/3, 22/1;
- ул. Филатова, 10, 10а, 15, 17;
- ул. Уборевича, 26, 28, 148/1, 152/1, 162, 164;
- проспект Партизанский, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 82, 106, 107, 147.
- ул. Кулешова, 10, 12, 14;
- ул. Народная, 53/1, 53/2
Ленинский район
- ул. Плеханова, 30, 38;
- просп. Рокоссовского, 35, 77, 100, 102;
- ул. Карла Маркса, 17, 20, 36, 39;
- ул. Красноармейская, 8, 32;
- ул. Бородинская, 35;
- пер. Клубный, 1;
- ул. Судмалиса, 24;
- ул. Плеханова, 28/2, 71;
- ул. Козыревская, 21 корп. 2;
- ул. Солнечная, 28;
- ул. Кирова, 23;
- пер. Казарменный, 5.
Московский район
- просп. Любимова, 12, 16, 18, 20;
- просп. Газеты Правда, 30, 38, 58;
- ул. Куприянова, 5, 7, 9;
- просп. Газеты Звязда, 37, 43;
- ул. К. Либкнехта, 55К, 80, корп, 3, 122;
- пер. Молочны, 4;
- ул. Р. Люксембург, 90;
- ул. Московская, 12;
- ул. Мясникова, 34, 76;
- ул. Сухая, 4;
- ул. Короля, 4, 9А, 19, 38 корп.1;
- ул. Карпова, 16;
- ул. Голубева, 13.
- 2-й пер. Р. Люксембург, 6;
- ул. Уманская, 55;
- ул. Коржа, 1;
- ул. Грушевская, 91.
Октябрьский район
- ул. Казинца, 43, 66, 78, 80, 95;
- ул. Ландера, 10;
- ул. Чкалова, 9;
- ул. Брестская, 52 к.2, 70 корп.2, 76;
- пер. Корженевского, 20;
- ул. Свердлова, 22, 24, 26;
- ул. Ульяновская, 32;
- ул. Воронянского, 60, 62;
- ул. Левкова, 35 к.1, 35 к.2;
- ул. Асаналиева, 13 к. 2, 22 к.1;
- ул. Воронянского, 60;
- ул. Аэродромная, 15.
Партизанский район
- ул. Антоновская, 22, 30, 32;
- ул. Уральская, 6, 8, 8А, 14;
- пер. Уральский, 3;
- пер. Броневой, 4;
- ул. Захарова, 56;
- ул. Фроликова, 21, 23;
- ул. Андреевская, 7−1;
- ул. Пулихова, 33.
Первомайский район
- ул. Толбухина, 13, 17, 19;
- ул. Белинского, 7, 18;
- тр. Логойский, 32/1;
- ул. Макаенка, 3;
- пр. Независимости, 94, 96, 100, 102, 105, 106, 107;
- ул. Калинина, 1, 8, 19, 21, 24, 25, 32;
- ул. Чернышевского, 12, 14;
- ул. Козлова, 19, 23, 33А;
- ул. Калиновского, 3, 25, 31, 79, 85, 97, 101, 103;
- ул. Филимонова, 29;
- ул. Сурганова, 3, 5;
- ул. Кнорина, 10А;
- ул. Уручская, 3;
- ул. Кедышко, 5, 7А, 8, 9;
- ул. Ботаническая, 3;
- ул. Волгоградская, 37, 55, 59, 61, 65, 69;
- ул. Мержинского, 4;
- ул. К. Чорного, 4, 4а, 6, 7, 8, 10, 35;
- ул. Академическая, 7;
Советский район
- ул. В. Хоружей, 5А, 17, 21;
- ул. Цнянская, 2 корп.1, 3, 4 корп.1, 7, 9, 15, 17, 19, 23;
- ул. Мулявина, 8;
- ул. Золотая горка, 3;
- ул. Пугачевская, 7, 9, 11;
- ул. Кольцова, 8 корп.1, 23, 26;
- ул. Логойский тракт, 21 корп.1;
- ул. Мирошниченко, 10 корп.1;
- ул. Богдановича, 89.
Фрунзенский район
- ул. Бельского, 17, 39 корп. 1 и 2;
- ул. Пономаренко, 24;
- ул. Б. Берута, 7, 20;
- ул. Д. Марцинкевича, 4 корп. 2;
- ул. Брикета, 16, 24, 38;
- ул. Бурдейного, 19, 25;
- ул. Харьковская, 86;
- ул. Одоевского, 32;
- ул. П. Глебки, 36, 38, 42, 44, 74, 82, 84;
- ул. Лынькова, 7, 51;
- ул. Жудро, 31, 35;
- ул. Притыцкого, 32, 40.
Центральный район
- ул. В. Хоружей, 33, 46 к.2;
- пр. Машерова, 51;
- ул. Л. Карастояновой, 11, 13, 15, 23а, 25, 27, 35, 37, 39.
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Минское городское жилищное хозяйство опубликовало список жилых домов, в которых в 2020-м планируют сделать капитальный ремонт. Вот адреса.
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