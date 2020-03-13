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В могилевском суде мужчина пытался покончить с собой и умер в больнице

13.03.2020 19:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инцидент произошел 10 марта в здании суда Октябрьского района Могилева.

Ранее судимый 44-летний мужчина, находясь в камере для временного содержания обвиняемых, нанес себе травмы, сообщает БелТА со ссылкой на Следственный комитет.

«При оказании первой медпомощи активно сопротивлялся. Был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где 12 марта скончался», – рассказали в СК.

Среди личных вещей мужчины нашли записку. По предварительным данным, все повреждения, обнаруженные на его теле, мужчина нанес себе сам.

СК проводит проверку. Назначена судебная медицинская экспертиза.
 
Теги: Могилев
 
 
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Инцидент произошел 10 марта в здании суда Октябрьского района Могилева.
 
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