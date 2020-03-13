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В могилевском суде мужчина пытался покончить с собой и умер в больнице
Источник материала: Партизан
Инцидент произошел 10 марта в здании суда Октябрьского района Могилева.
Ранее судимый 44-летний мужчина, находясь в камере для временного содержания обвиняемых, нанес себе травмы, сообщает
«При оказании первой медпомощи активно сопротивлялся. Был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где 12 марта скончался», – рассказали в СК.
Среди личных вещей мужчины нашли записку. По предварительным данным, все повреждения, обнаруженные на его теле, мужчина нанес себе сам.
СК проводит проверку. Назначена судебная медицинская экспертиза.
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Инцидент произошел 10 марта в здании суда Октябрьского района Могилева.
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