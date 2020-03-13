Состоялась встреча делегации Брестской области и руководства Львовской области

Источник материала: Виртуальный Брест

13 марта председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий и первый заместитель председателя Львовского облсовета Богдан Гагалюк встретились с делегацией официальных и деловых кругов Брестской области и города Бреста.







Во время встречи глава Львовской области поприветствовал делегацию и очертил возможные направления сотрудничества. «С Брестской областью подписан Меморандум о сотрудничестве, поэтому нужно совместно работать для развития наших регионов. На Львовщине развит аграрный сектор, промышленность, ИТ-отрасль, энергетика. В этих направлениях мы готовы развивать сотрудничество, приветствуем инвесторов и готовы им представить интересные проекты в сфере инфраструктуры, логистики, экономик» — подчеркнул глава Львовщины.







Также Максим Козицкий пригласил предпринимателей Брестской области посетить Львовскую и ознакомиться с инвестиционными возможностями региона. В ответ заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк ознакомил главу Львовщины с потенциалом Брестской области.







«Брестская область в Республике Беларусь — лучшая по развитию сельскохозяйственной продукции. Хорошо развивается также деревообрабатывающая промышленность, экономическая отрасль. Очень важно развивать туризм и мы бы хотели сотрудничать в этой области и других важных направления» — отметил Геннадий Борисюк.







Также стороны обсудили возможности развития отрасли машиностроения. В завершение встречи Брестская делегация пригласила представителей облгосадминистрации и облсовета на Международный экономический форум в Бресте, который состоится в апреле, а также на Третий форум регионов, продлится в течение 1-2 октября этого года.







Кроме того, стороны договорились разработать и подписать Исполнительный протокол к Соглашению между Львовской и Брестской областью, в котором положения Соглашения наполнились бы реальным содержанием.