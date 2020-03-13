В Украине — первая смерть человека, инфицированного коронавирусом

Источник материала: Виртуальный Брест

В Украине зафиксирована первая смерть человека, инфицированного коронавирусом. Об этом сообщает на пресс-служба Министерства здравоохранения.

Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

71-летняя женщина из Житомирской области была госпитализирована 12 марта. Тест на коронавирус у нее оказался положительным. 13 марта больная умерла.

В Минздраве рассказали, что под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми проживала женщина, и те, с кем она контактировала.

«По результатам анализа и моделирования СНБО возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40−49-летних — соответственно 0,3%; для 50−59-летних — 1,3%; для 60−69-летних — 3,4%, для 70−79-летних — 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%», — сообщили в Минздраве Украины.

В Украине зарегистрировано три случая коронавируса . С 12 марта в стране введен карантин: закрываются учебные заведения, запрещены массовые мероприятия. Через два дня Украина закрывает границы для иностранцев на две недели.