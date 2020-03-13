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В Украине — первая смерть человека, инфицированного коронавирусом
13.03.2020 19:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Украине зафиксирована первая смерть человека, инфицированного коронавирусом. Об этом сообщает на пресс-служба Министерства здравоохранения.
Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters
71-летняя женщина из Житомирской области была госпитализирована 12 марта. Тест на коронавирус у нее оказался положительным. 13 марта больная умерла.
В Минздраве рассказали, что под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми проживала женщина, и те, с кем она контактировала.
«По результатам анализа и моделирования СНБО возможного варианта распространения
В Украине зарегистрировано три случая
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В Украине зафиксирована первая смерть человека, инфицированного коронавирусом. Об этом сообщает на пресс-служба Министерства здравоохранения. Фото носит...
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