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Гренландия и Антарктика теряют льды в шесть раз быстрее предполагаемого

13.03.2020 18:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С начала 1990-х годов таяние ускорилось.

Международная группа климатологов, в которую вошли 89 ученых, заявила о том, что таяние льдов Антарктики и Гренландии ускорилось в шесть раз с 1990-х годов. Как сообщает Европейское космическое агентство, потеря льдов разворачивается по худшему возможному сценарию.

Отмечается, что в период с 1992 по 2017 год Гренландия и Антарктика потеряли 6,4 триллиона тонн льда, что привело к тому, что уровень моря поднялся на 17,8 миллиметра. При этом, за 60% поднятия уровня моря в следствия таяния ледяных щитов была "ответственна" Гренландия, за 40% - Антарктика.

Отмечается, что в 1990-х годах потеря льда оценивалась в 81 миллиардов тонн в год, а в 2010-х - уже в 476 миллиардов тонн в год. Это значит, что таяние полярных ледниковых щитов ответственно за треть поднятия уровня моря.

"Если Гренландия и Антарктика продолжат следовать наихудшему сценарию, это приведет к тому, что к концу столетия уровень моря поднимается на 17 сантиметров. Это значит, что 400 миллионов людей окажутся под риском ежегодных прибрежных наводнений к 2100 году", - заявил один из исследователей Эндрю Шепхерд.
 
 
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