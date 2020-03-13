Гренландия и Антарктика теряют льды в шесть раз быстрее предполагаемого

Международная группа климатологов, в которую вошли 89 ученых, заявила о том, что таяние льдов Антарктики и Гренландии ускорилось в шесть раз с 1990-х годов. Как сообщает Европейское космическое агентство, потеря льдов разворачивается по худшему возможному сценарию.





Отмечается, что в период с 1992 по 2017 год Гренландия и Антарктика потеряли 6,4 триллиона тонн льда, что привело к тому, что уровень моря поднялся на 17,8 миллиметра. При этом, за 60% поднятия уровня моря в следствия таяния ледяных щитов была "ответственна" Гренландия, за 40% - Антарктика.





Отмечается, что в 1990-х годах потеря льда оценивалась в 81 миллиардов тонн в год, а в 2010-х - уже в 476 миллиардов тонн в год. Это значит, что таяние полярных ледниковых щитов ответственно за треть поднятия уровня моря.





"Если Гренландия и Антарктика продолжат следовать наихудшему сценарию, это приведет к тому, что к концу столетия уровень моря поднимается на 17 сантиметров. Это значит, что 400 миллионов людей окажутся под риском ежегодных прибрежных наводнений к 2100 году", - заявил один из исследователей Эндрю Шепхерд.



