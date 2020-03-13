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Профилактика безнадзорности и правонарушений. В облисполкоме обсудили вопросы безопасности детей и подростков

13.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Профилактика безнадзорности и правонарушений. В облисполкоме обсудили вопросы безопасности детей и подростков

Широкий спектр вопросов, касающихся безопасности детей и подростков, обсудили на совместном заседании комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома, координационного совета по реализации Декрета № 18 и комиссии по обеспечению безопасных условий проживания граждан.

Профилактика безнадзорности и правонарушений. В облисполкоме обсудили вопросы безопасности детей и подростков

Профилактика безнадзорности, правонарушений, пьянства и наркомании среди несовершеннолетних, а также защита прав и законных интересов детей стали ключевой темой обсуждения. В 2019 году тенденция снижения преступности среди подростков сохранилась: число преступлений снизилось более чем на 20 процентов, уменьшилось и количество их участников.

Профилактика безнадзорности и правонарушений. В облисполкоме обсудили вопросы безопасности детей и подростков

В минувшем году из 122 несовершеннолетних участников преступлений 20 находились в состоянии алкогольного опьянения. Фактически это каждый шестой подросток. К административной ответственности за нарушение антиалкогольного законодательства привлечены более 940 человек.

Профилактика безнадзорности и правонарушений. В облисполкоме обсудили вопросы безопасности детей и подростков

– В вопросе профилактики пьянства среди подростков комиссии по делам несовершеннолетних должны занимать принципиальную позицию, не ограничиваясь только штрафами, но и проводить качественную профилактическую работу с каждым ребенком, – отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк. – Случаи, когда подросткам и их родителям удается избегать ответственности за такие правонарушения, недопустимы.

Еще одним важным моментом обсуждения стала профилактика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Профилактика безнадзорности и правонарушений. В облисполкоме обсудили вопросы безопасности детей и подростков

Если в 2018 году таких преступлений не было, то в 2019-м их зарегистрировано четыре – два в Ленинском районе города Гродно, и по одному в Гродненском и Щучинском районах. Изменить ситуацию в лучшую сторону поможет правильно выстроенная работа с учащимися профессионально-технических лицеев и колледжей, приезжающими из других регионов. Порой они привозят с собой не только наркотические вещества, но и технологии их распространения.

Профилактика безнадзорности и правонарушений. В облисполкоме обсудили вопросы безопасности детей и подростков

Безопасность детей и подростков находится на особом контроле, но имеют место случаи, когда несовершеннолетние самовольно покидают учреждения образования, больницы, уходят из дома. В 2019 году зарегистрировано 44 таких факта, с начала текущего года – 8.

По словам заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома Людмилы Ницкой, все без исключения случаи самовольных уходов детей должны рассматриваться на заседаниях КДН.

Профилактика безнадзорности и правонарушений. В облисполкоме обсудили вопросы безопасности детей и подростков

– В прошлом году этой проблеме уделили самое пристальное внимание после того, как в Новогрудском районе дети ушли из школы-интерната и резонансных случаев в Октябрьском районе Гродно, – рассказала Людмила Ницкая. – Этот вопрос для нас не новый, но все же в отдельных случаях решать его оперативно не удается. Касается это не только предупреждения самовольных уходов, но и действий государственных органов и учреждений в тот момент, когда это произошло.

Среди основных причин таких поступков несовершеннолетних – ссоры с родителями, протест против контроля взрослых, вседозволенность. Поэтому необходимо видеть и знать, с какой проблемой столкнулся ребенок.

Находясь без внимания и должного контроля со стороны взрослых, подростки совершают самые разные поступки. Но ситуацию уже не исправить, если, оставшись наедине с собой и своими проблемами, ребенок решил свести счеты с жизнью. Количество детей, умерших в результате самоубийства, увеличилось с 1 до 3. Такие случаи произошли в Лидском районе, Ленинском и Октябрьском районах города Гродно. В текущем году по этой причине уже двое погибших детей.

Профилактика безнадзорности и правонарушений. В облисполкоме обсудили вопросы безопасности детей и подростков

– К этому вопросу необходимо подойти очень принципиально, – отметила Людмила Ницкая. – В каждом учреждении образования педагоги-психологи должны научиться подбирать и использовать в практической работе весь диагностический инструментарий по выявлению признаков насилия в отношении детей, факторов риска, провоцирующих суицидальные намерения, применению коррекционно-развивающих программ.

Также во время совместного заседания рассмотрели вопрос о ходе реализации плана мероприятий по повышению уровня возмещаемых государству расходов на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. За год уровень взыскания средств повысился с 68,6 до 72,2 процентов. Однако проблемы все же остаются. Это прогулы обязанных лиц, доставка их для трудоустройства на работу и другие. Протоколом заседания предусмотрен ряд мер, призванных помочь в решении проблемных моментов.

Профилактика безнадзорности и правонарушений. В облисполкоме обсудили вопросы безопасности детей и подростков

Отдельный акцент на заседании был сделан на пожарную безопасность. По состоянию на 12 марта в регионе произошло 102 пожара, за аналогичный период минувшего года – 97. Увеличилось и число погибших – с 10 до 15 человек. Рост количества пожаров допущен в 10 районах области, рост количества погибших – в 6 районах.

– С 5 февраля в области на пожарах погибли пять человек. Трое из них – мужчины трудоспособного возраста, которые нигде не работали, еще двое – пожилые люди, – отметил первый заместитель начальника областного управления МЧС Александр Ясев. – Четверо погибших на момент возникновения пожаров находились в состоянии алкогольного опьянения, причем трое из них числились на соответствующих профилактических учетах в учреждениях здравоохранения.

Профилактика безнадзорности и правонарушений. В облисполкоме обсудили вопросы безопасности детей и подростков

Областная комиссия по обеспечению безопасных условий проживания граждан изучила профилактическую работу некоторых районов и выявила недостатки в деятельности отдельных рабочих групп и смотровых комиссий.

Чтобы сосредоточить усилия в прогнозируемые пиковые периоды на недопущении роста гибели людей от пожаров, как, например, в случае похолодания, руководители рабочих групп обязаны планировать комплекс соответствующих профилактических мероприятий, в том числе и в выходные дни. На контроле остается своевременное информирование заинтересованных служб об имеющихся фактах, создающих угрозу безопасного проживания.

Юлия ТИМОЩУК
Фото: Михаила ИСАЧЕНКО
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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