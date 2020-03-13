|
Коронавирус, престиж работы участковых и личная ответственность. О чём говорили Президент Беларуси и министр МВД
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От вопросов реформирования милиции, криминогенной обстановки в стране до защиты от коронавируса. В центре внимания Президента – работа правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко 13 марта принял с докладом министра внутренних дел. Юрий Караев доложил главе государства о сокращении количества преступлений и их рецидивов. Наметились перемены и в подходах к службе. В частности, здесь постепенно отходят от палочно-галочной системы, обсуждаются механизмы повышения престижа участковых. Новое отношение и к профилактике.
Еще один блок вопросов коснулся темы коронавируса. Как отметил Александр Лукашенко, причин для паники в Беларуси нет, но и расслабляться нельзя. Нужно рассказывать людям, как сохранить здоровье. И лучший способ для этого – внимательное отношение к своему самочувствию и ответственность перед окружающими.
Юрию Караеву, молодому министру со свежим взглядом на систему, есть о чем доложить главе государства. В 2019 году удалось снизить уровень преступности, сократилось число рецидивов, белорусы стали меньше гибнуть и получать травмы в криминальных историях. Но проблемы в ведомстве, конечно, все еще есть.
Назначая Караева на эту должность летом 2019 года, Александр Лукашенко четко обозначил круг задач – обеспечить безопасность белорусов и «встряхнуть» милицию в плане дисциплины. Время держать ответ.
Милицейское ведомство сейчас в стадии даже не реформ, скорее форматирования. Одно из новшеств – уход от «палочной» системы, когда работу оценивают по количеству раскрытых преступлений или выписанных штрафов. Угол зрения смещают на людей – защитить, обезопасить, задержать преступников. Еще из глобального – повышение престижа работы участкового.
Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
И уже есть первые результаты. Основное – профилактика преступлений, более плотная работа участкового с меньшим количеством населения. Повторяю, не увеличивая численность того или иного органа внутренних дел или министерства в целом. Изменение соотношения.
Говорили на встрече и о том, как МВД может помочь белорусам в ситуации с распространением коронавируса. Президент уверен: и в этом случае без милиции никуда. Помочь, подсказать, оказать содействие. Особенно тем, кто попадает в группу риска: вернувшиеся из-за границы, пожилые и люди с пониженным иммунитетом.
Караев подтверждает – тоже держит руку на пульсе. Но здесь главное не перегнуть, действовать аккуратно и в рамках необходимости.
Юрий Караев:
Александр Лукашенко:
Ситуация в стране полностью контролируемая. Все необходимые меры приняли вовремя.
Власть и чиновники работают слажено, больницы готовы, необходимыми препаратами и медсредствами обеспечены. Конечно, расслабляться не стоит, но и поводов для паники нет.
Одним словом, ситуация остается под жестким контролем, предпринимаются абсолютно все меры, чтобы не допустить распространения вируса. Но тут многое зависит и от каждого из нас: элементарная гигиена, личный контроль и забота о близких.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коронавирус, престиж работы участковых и личная ответственность. О чём говорили Президент Беларуси и министр МВД
Новости Беларуси. От вопросов реформирования милиции, криминогенной обстановки в стране до защиты от коронавируса. В центре внимания Президента – работа...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)