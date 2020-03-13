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Коронавирус, престиж работы участковых и личная ответственность. О чём говорили Президент Беларуси и министр МВД

13.03.2020 19:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От вопросов реформирования милиции, криминогенной обстановки в стране до защиты от коронавируса. В центре внимания Президента – работа правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко 13 марта принял с докладом министра внутренних дел. Юрий Караев доложил главе государства о сокращении количества преступлений и их рецидивов. Наметились перемены и в подходах к службе. В частности, здесь постепенно отходят от палочно-галочной системы, обсуждаются механизмы повышения престижа участковых. Новое отношение и к профилактике.

Коронавирус, престиж работы участковых и личная ответственность. О чём говорили Президент Беларуси и министр МВД

Еще один блок вопросов коснулся темы коронавируса. Как отметил Александр Лукашенко, причин для паники в Беларуси нет, но и расслабляться нельзя. Нужно рассказывать людям, как сохранить здоровье. И лучший способ для этого – внимательное отношение к своему самочувствию и ответственность перед окружающими.

Юлия Бешанова продолжит.

Коронавирус, престиж работы участковых и личная ответственность. О чём говорили Президент Беларуси и министр МВД

Юрию Караеву, молодому министру со свежим взглядом на систему, есть о чем доложить главе государства. В 2019 году удалось снизить уровень преступности, сократилось число рецидивов, белорусы стали меньше гибнуть и получать травмы в криминальных историях. Но проблемы в ведомстве, конечно, все еще есть.

Коронавирус, престиж работы участковых и личная ответственность. О чём говорили Президент Беларуси и министр МВД

Назначая Караева на эту должность летом 2019 года, Александр Лукашенко четко обозначил круг задач – обеспечить безопасность белорусов и «встряхнуть» милицию в плане дисциплины. Время держать ответ.

Александр Лукашенко: милиции я лично отвожу очень большое место в обеспечении стабильности в нашем обществе

Милицейское ведомство сейчас в стадии даже не реформ, скорее форматирования. Одно из новшеств – уход от «палочной» системы, когда работу оценивают по количеству раскрытых преступлений или выписанных штрафов. Угол зрения смещают на людей – защитить, обезопасить, задержать преступников. Еще из глобального – повышение престижа работы участкового.

Коронавирус, престиж работы участковых и личная ответственность. О чём говорили Президент Беларуси и министр МВД

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Министерство внутренних дел принимает меры к тому, чтобы служба участковых стала еще престижнее. Уже сделано много шагов в этом плане и с материальной, и с финансовой точки зрения. Мы повысили надбавку участковым за счет вакантного фонда всех служб. Создали таким образом условия, чтобы люди хотели идти в участковые (самую тяжелую работу) и не хотели оттуда уйти ни в кресла кабинетов, ни даже на оперативную работу.

И уже есть первые результаты. Основное – профилактика преступлений, более плотная работа участкового с меньшим количеством населения. Повторяю, не увеличивая численность того или иного органа внутренних дел или министерства в целом. Изменение соотношения.

Коронавирус, престиж работы участковых и личная ответственность. О чём говорили Президент Беларуси и министр МВД

Говорили на встрече и о том, как МВД может помочь белорусам в ситуации с распространением коронавируса. Президент уверен: и в этом случае без милиции никуда. Помочь, подсказать, оказать содействие. Особенно тем, кто попадает в группу риска: вернувшиеся из-за границы, пожилые и люди с пониженным иммунитетом.

Александр Лукашенко: ни в коем случае расслабляться нельзя. Но не надо никого хватать

Караев подтверждает – тоже держит руку на пульсе. Но здесь главное не перегнуть, действовать аккуратно и в рамках необходимости.

Коронавирус, престиж работы участковых и личная ответственность. О чём говорили Президент Беларуси и министр МВД

Юрий Караев:
Мне тоже докладывают про каждый случай, где медики тревогу обозначают. Там подключается милиция. И места, где наших граждан контролируют, там рядом есть наряды милиции, которые за охраной общественного порядка смотрят.

Коронавирус, престиж работы участковых и личная ответственность. О чём говорили Президент Беларуси и министр МВД

Александр Лукашенко:
Правильно. И милицию тоже надо поберечь: респираторы, маски, защитная одежда и так далее. Если это нужно. Без всяких там, знаете, излишних телодвижений. Потому что всегда будет порождать панику, а паника – это беда. Поэтому мы ничего не скрываем, чтобы не было этой паники. Но предупреждаем людей: будьте аккуратными.

Александр Лукашенко: если где-то там человек был, мы его проверяем даже без подозрения на коронавирус, а только потому, что он был за границей

Ситуация в стране полностью контролируемая. Все необходимые меры приняли вовремя.

Коронавирус, престиж работы участковых и личная ответственность. О чём говорили Президент Беларуси и министр МВД

Власть и чиновники работают слажено, больницы готовы, необходимыми препаратами и медсредствами обеспечены. Конечно, расслабляться не стоит, но и поводов для паники нет.

«Прошло две недели, ничего не подтвердилось». Юрий Караев о добровольном карантине из-за коронавируса

Одним словом, ситуация остается под жестким контролем, предпринимаются абсолютно все меры, чтобы не допустить распространения вируса. Но тут многое зависит и от каждого из нас: элементарная гигиена, личный контроль и забота о близких.

Коронавирус, престиж работы участковых и личная ответственность. О чём говорили Президент Беларуси и министр МВД

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Юрий Караев, Юлия Бешанова

 
 
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Новости Беларуси. От вопросов реформирования милиции, криминогенной обстановки в стране до защиты от коронавируса. В центре внимания Президента – работа...
 
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