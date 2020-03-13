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Конференция для профессионалов модной индустрии прошла в Минске. Что рассказывали?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Четвертый сезон конференции для профессионалов модной индустрии собрал сильный состав экспертов – руководители и владельцы бизнеса, специалисты по маркетингу, представители торговых сетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хедлайнером мероприятия стал Дени Дюран – кутюрье из Канн, дизайнер международного класса. Он рассказал в том числе и о коммерческой составляющей своих проектов.
Площадка форума – это возможность перенять опыт экспертов, услышать бизнес-кейсы из первых уст. В помощь – мастер-классы главных инсайдеров модной индустрии, панельные дискуссии с профессионалами рынка.
Ирина Николаева, организатор конференции:
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Новости Беларуси. Четвертый сезон конференции для профессионалов модной индустрии собрал сильный состав экспертов – руководители и владельцы бизнеса,...
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