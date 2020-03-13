Эстафеты на этапе КМ по биатлону отменили из-за коронавируса

Источник материала: Tut.by

Международный союз биатлонистов сообщил об отмене смешанной эстафеты и супермикста, которые должны были пройти в Финляндии в воскресенье.



Фото: Reuters

Гонки преследования в субботу пройдут, но ряд стран, включая Австрию, Чехию и Словакию, рассматривают возможность отказаться от участия.

Что касается последнего этапа Кубка в Норвегии, то он отменен полностью. Таким образом, субботние пасьюты завершат биатлонный сезон.