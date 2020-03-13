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Эстафеты на этапе КМ по биатлону отменили из-за коронавируса
Источник материала: Tut.by
Международный союз биатлонистов
Гонки преследования в субботу пройдут, но ряд стран, включая Австрию, Чехию и Словакию, рассматривают возможность отказаться от участия.
Что касается последнего этапа Кубка в Норвегии, то он отменен полностью. Таким образом, субботние пасьюты завершат биатлонный сезон.
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Международный союз биатлонистов сообщил об отмене смешанной эстафеты и супермикста, которые должны были пройти в Финляндии в воскресенье.
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