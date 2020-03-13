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Белорусский блогер обратился в ООН

13.03.2020 20:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он намерен привлечь международное внимание к проблемам в Беларуси.

Комитет ООН по правам человека (КПЧ ООН) зарегистрировал жалобу гомельского блогера Максима Филиповича. Об этом 13 марта управление Верховного комиссара ООН по правам человека уведомило его представителя, правозащитника Леонида Судаленко, пишет «Гомельская весна».

Теперь белорусскому правительству на международном уровне придется искать объяснения, почему активные блогеры в стране преследуются большими сроками административных арестов, по своему существу не отличающихся от уголовных санкций.

Правозащитник вспоминает, как весной 2017 года Максим Филипович был вынужден отсидеть 32 суток административных арестов только из-за прямых стримов с протестных акций, которые проходили по всей стране против декрета о «тунеядцах».

Леонид Судаленко приводит хронологию преследования блогера Филиповича. Первые 13 суток ареста Максим получил в суде Центрального района Гомеля за акцию протеста, прошедшую 19 февраля на пл. Ленина областного центра. Во время отбытия ареста в ИВС его привезли в суд Советского района и добавили еще 5 суток за участие и ведение стрима с протестной акции в Бресте. Не дожидаясь пока Максим выйдет на свободу его опять с ИВС привезли в суд Советского района и добавили еще 7 суток! На этот раз за стрим с протестной акции в Молодечно.

Даже после того, как Филипович вышел на свободу, власть продолжала его преследовать. В результате новый срок ареста 7 суток за прямую трансляцию митинга в Пинске, где Максима пытались похитить прямо на центральной площади неизвестные в штатском. Только благодаря людям, ему тогда удалось избежать похищения.

Кроме нарушения права на мирные собрания и на свободу сбора и распространения информации в жалобу в Комитет по правам человека блогер также ставит вопрос о нарушении права на справедливый суд, когда его осудили заочно в первом случае и не допустили правозащитника Судаленко защищать его права во втором.

«Обращаясь в Комитет ООН, мы тем самым привлекаем к этим проблемам международное внимание. Акции протестов 2017 года прошли мирно, но власть все равно преследовала наиболее активных участников. Мне стыдно за свою страну, преследование постфактум за участие в мирных собраниях выглядит слишком мелко и жалко, сильная власть на такое не пойдет», - заявил Судаленко.

Правозащитник также напомнил о протестных акциях декабря 2019 года, когда за мирные акции протеста активные участники были вынуждены провести в изоляторах по нескольку месяцев арестов. Гомельского блогера Сергея Тихановского власть арестовала на 30 суток, а блогеру с Орши «Серому коту» вообще придется расстаться со свободой на 120 дней (3 месяца).
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Он намерен привлечь международное внимание к проблемам в Беларуси.
 
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