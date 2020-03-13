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«То, что было у Радзивиллов в начале 20 века». В центре Несвижа планируют открыть музей хлеба с пекарней
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Музей хлеба планируют открыть в Несвиже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На месте закрытого здания молокозавода в центре города может появиться целый комплекс с пекарней, выставочным залом и кафе. Также здесь разместят учебный класс, где туристы смогут самостоятельно выпекать хлеб по рецептам семьи Радзивиллов.
Сергей Климов, директор музея-заповедника «Несвиж»:
Для музея уже приобретают уникальные экспонаты. Среди них – локомобиль или паровая машина. Подобная техника использовалась на предприятии Радзивиллов. В Беларуси такой машины пока нет нигде. От эскизов к строительству перейдут уже в 2021 году.
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«То, что было у Радзивиллов в начале 20 века». В центре Несвижа планируют открыть музей хлеба с пекарней
Новости Беларуси. Музей хлеба планируют открыть в Несвиже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На месте закрытого здания молокозавода в центре города может...
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