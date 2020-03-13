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«То, что было у Радзивиллов в начале 20 века». В центре Несвижа планируют открыть музей хлеба с пекарней

13.03.2020 20:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Музей хлеба планируют открыть в Несвиже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«То, что было у Радзивиллов в начале 20 века». В центре Несвижа планируют открыть музей хлеба с пекарней

На месте закрытого здания молокозавода в центре города может появиться целый комплекс с пекарней, выставочным залом и кафе. Также здесь разместят учебный класс, где туристы смогут самостоятельно выпекать хлеб по рецептам семьи Радзивиллов.

«То, что было у Радзивиллов в начале 20 века». В центре Несвижа планируют открыть музей хлеба с пекарней

Сергей Климов, директор музея-заповедника «Несвиж»:
Придуман такой проект «Музей хлеба» с тем, чтобы туристов вывести из замка в город. Чтобы они оставались в городе, не успевали за два часа посмотреть наши объекты, оставляли деньги для инфраструктуры. Музей делается не совсем обычный: он более современный, там будет современная экспозиция. Мы бы хотели сделать современную экспозицию по промышленному производству зерна  то, что было у Радзивиллов в начале 20 века, с теми технологиями.

«То, что было у Радзивиллов в начале 20 века». В центре Несвижа планируют открыть музей хлеба с пекарней

Для музея уже приобретают уникальные экспонаты. Среди них – локомобиль или паровая машина. Подобная техника использовалась на предприятии Радзивиллов. В Беларуси такой машины пока нет нигде. От эскизов к строительству перейдут уже в 2021 году.

«То, что было у Радзивиллов в начале 20 века». В центре Несвижа планируют открыть музей хлеба с пекарней

Люди в материале: Сергей Климов

 
 
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Новости Беларуси. Музей хлеба планируют открыть в Несвиже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На месте закрытого здания молокозавода в центре города может...
 
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