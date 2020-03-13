Из-за коронавируса Apple проведет большую конференцию онлайн

Источник материала: Tut.by

Компания Apple в этом году проведет конференцию для разработчиков WWDC в онлайн-режиме из-за распространяющегося в мире коронавируса. Об этом пишет известное издание MacRumors.

В Apple подчеркивают, что для компании это — новый опыт проведения мероприятий такого рода.



Фото: Apple

«Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции. Все подробности мы сообщим в ближайшие недели», — заявил Фил Шиллер, старший вице-президент Apple по всемирному маркетингу.

Онлайн-презентация состоится в июне. На официальном сайте Apple говорится , что «миллионы разработчиков смогут получить ранний доступ к будущим версиям iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS, а также пообщаться с инженерами Apple».

Впрочем, о судьбе «железных» новинок от Apple пока ничего не сообщается. По более ранней, хотя и не официальной информации, в конце марта производитель планировал провести презентацию нового недорогого iPhone и следующих моделей iPad Pro. Возможно, устройства также покажут в онлайне-режиме. Еще один вариант — сдвиг анонса на более поздний срок.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Apple: