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Украинский защитник Сухоцкий перешел в минское «Динамо»

13.03.2020 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинский защитник Сухоцкий перешел в минское «Динамо».

Украинский защитник Артем Сухоцкий перешел в минское «Динамо», сообщает by.tribuna.com.

В сезоне 2019/2020 27-летний футболист выступал за словацкий «Слован», где провел 12 матчей и забил 2 мяча. В стане этого клуба Сухоцкий также выступал на групповом этапе Лиги Европы.

За «бело-голубых» украинец будет выступать под номером 24.
 
 
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Украинский защитник Сухоцкий перешел в минское «Динамо».
 
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