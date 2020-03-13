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Управление по образованию Солигорского райисполкома поздравило своих работниц с 8 МАРТА.
13.03.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
7 марта 2020 12:34 3039
Управление по образованию Солигорского райисполкома поздравило своих работниц с 8 МАРТА.
Праздник 8 Марта – прекрасный повод поздравить прекрасных женщин не только за их нежность и красоту, но также и за профессиональные достижения. Уже накануне праздника, 5 марта, во Дворце культуры состоялось торжественное мероприятие для работниц управления по образованию Солигорского райисполкома. Это событие стало маленьким поводом погрузиться в хорошее настроение и позитив, получить множество положительных эмоций.
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7 марта 2020 12:34 3039 Управление по образованию Солигорского райисполкома...
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