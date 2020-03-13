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Управление по образованию Солигорского райисполкома поздравило своих работниц с 8 МАРТА.

13.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

7 марта 2020 12:34 3039

Управление по образованию Солигорского райисполкома поздравило своих работниц с 8 МАРТА.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев

Праздник 8 Марта – прекрасный повод поздравить прекрасных женщин не только за их нежность и красоту, но также и за профессиональные достижения. Уже накануне праздника, 5 марта, во Дворце культуры состоялось торжественное мероприятие для работниц управления по образованию Солигорского райисполкома. Это событие стало маленьким поводом погрузиться в хорошее настроение и позитив, получить множество положительных эмоций.


В системе образования работают в основном женщины. Потому в предпраздничный день не многочисленным мужчинам из этой профессиональной сферы пришлось заниматься организацией торжества. Ведущих на сцене было аж четверо.

Не обошлось без официальной части и награждения. Поздравила гостей заместитель начальника управления по образованию Солигорского райисполкома Татьяна Протасеня. Лучшим работникам были вручены почетные грамоты и благодарности Солигорского райисполкома, районного Совета депутатов, управления по образованию Солигорского райисполкома.

Ну, и конечно, чудесный концерт, подготовленный солигорскими творческим коллективами. Местные выступления разбавила и арт-группа “Акцент” из города Барановичи.

Присоединяемся к поздравлениям работниц управления по образованию Солигорского райисполкома, а также всех прекрасных женщин нашего города с праздником!

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

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Теги: Новости
 
 
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7 марта 2020 12:34 3039 Управление по образованию Солигорского райисполкома...
 
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