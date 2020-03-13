Управление по образованию Солигорского райисполкома поздравило своих работниц с 8 МАРТА.

Праздник 8 Марта – прекрасный повод поздравить прекрасных женщин не только за их нежность и красоту, но также и за профессиональные достижения. Уже накануне праздника, 5 марта, во Дворце культуры состоялось торжественное мероприятие для работниц управления по образованию Солигорского райисполкома. Это событие стало маленьким поводом погрузиться в хорошее настроение и позитив, получить множество положительных эмоций.



В системе образования работают в основном женщины. Потому в предпраздничный день не многочисленным мужчинам из этой профессиональной сферы пришлось заниматься организацией торжества. Ведущих на сцене было аж четверо.



Не обошлось без официальной части и награждения. Поздравила гостей заместитель начальника управления по образованию Солигорского райисполкома Татьяна Протасеня. Лучшим работникам были вручены почетные грамоты и благодарности Солигорского райисполкома, районного Совета депутатов, управления по образованию Солигорского райисполкома.



Ну, и конечно, чудесный концерт, подготовленный солигорскими творческим коллективами. Местные выступления разбавила и арт-группа “Акцент” из города Барановичи.



Присоединяемся к поздравлениям работниц управления по образованию Солигорского райисполкома, а также всех прекрасных женщин нашего города с праздником!

