Американский гиперкар Czinger 21C полностью рассекречен

Источник материала: Tut.by

Изначально эту машину молодая калифорнийская фирма Czinger собиралась представить на отмененном Женевском автошоу , но в итоге публике гиперкар 21C показали накануне на небольшом закрытом мероприятии в Лондоне.





При разработке гиперкара, о некоторых особенностях которого AUTO.TUT.BY уже сообщал , широко использовались технологии 3D-печати, с помощью которой, например, изготовлены детали и компоненты двухрычажной подвески. Кузов двухместного купе с тандемной посадкой построен вокруг оригинального монокока, элементы которого сделаны из алюминия и углепластика. Снаряженная масса машины — около 1200 кг.





Силовая установка 21C, как уверяют в Czinger, является самостоятельной разработкой компании. Это «гибрид», состоящий из 2,88-литрового бензинового V8, отсечка у которого срабатывает при 11 тысячах об./мин., 7-ступенчатого «робота» с двумя сцеплениями и двух электродвигателей на передней оси. Суммарная отдача — 1250 лошадиных сил.





Компания озвучила время набора первой «сотни» (1,9 секунды), а также разгона до 400 км/ч с последующей полной остановкой (29 секунд), максимальная же скорость — 432 км/ч.





Также у 21C будет облегченная версия для трек-дней, отличающаяся иной аэродинамикой для увеличения прижимной силы («максималка» в итоге падает до 380 км/ч).





Компания уже принимает заказы на 21C, который собирается изготовить тиражом 80 единиц. Стоимость будет зависеть от рынка и приближаться к отметке 1,7−1,8 миллиона долларов. Производство гиперкаров Czinger начнет в начале следующего года, а первые клиенты получат машины ближе к концу 2021 года. В компании подчеркнули, что следят за ситуацией с коронавирусом и сроки поставок могут измениться.