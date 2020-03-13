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Американский гиперкар Czinger 21C полностью рассекречен
Источник материала: Tut.by
Изначально эту машину молодая калифорнийская фирма Czinger собиралась представить на отмененном
При разработке гиперкара, о некоторых особенностях которого AUTO.TUT.BY уже
Силовая установка 21C, как уверяют в Czinger, является самостоятельной разработкой компании. Это «гибрид», состоящий из 2,88-литрового бензинового V8, отсечка у которого срабатывает при 11 тысячах об./мин., 7-ступенчатого «робота» с двумя сцеплениями и двух электродвигателей на передней оси. Суммарная отдача — 1250 лошадиных сил.
Компания озвучила время набора первой «сотни» (1,9 секунды), а также разгона до 400 км/ч с последующей полной остановкой (29 секунд), максимальная же скорость — 432 км/ч.
Также у 21C будет облегченная версия для трек-дней, отличающаяся иной аэродинамикой для увеличения прижимной силы («максималка» в итоге падает до 380 км/ч).
Компания уже принимает заказы на 21C, который собирается изготовить тиражом 80 единиц. Стоимость будет зависеть от рынка и приближаться к отметке 1,7−1,8 миллиона долларов. Производство гиперкаров Czinger начнет в начале следующего года, а первые клиенты получат машины ближе к концу 2021 года. В компании подчеркнули, что следят за ситуацией с коронавирусом и сроки поставок могут измениться.
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Изначально эту машину калифорнийская Czinger собиралась представить на отмененном Женевском автошоу, но в итоге публике гиперкар 21C показали вчера на небольшом...
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