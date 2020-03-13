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В интернете распространяется информация о смерти гендиректора «Марко» от коронавируса. Это фейк

13.03.2020 21:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня вечером витебское издание vitebsk.biz и некоторые Telegram-каналы сообщили о смерти Николая Васильевича Мартынова, основателя и генерального директора СООО «Марко».

«Предположительно, смерть наступила от коронавирусной инфекции», — было сказано в новости. В Минздраве эту информацию опровергли.

— Размещенная в некоторых интернет-источниках информация о смерти от коронавируса одного из руководителей белорусского предприятия является фейковой и не соответствует действительности, — объяснили в пресс-службе ведомства.
 
 
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Сегодня вечером витебское издание vitebsk.biz и некоторые Telegram-каналы сообщили о смерти Николая Васильевича Мартынова, основателя и генерального директора СООО...
 
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