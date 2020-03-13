В интернете распространяется информация о смерти гендиректора «Марко» от коронавируса. Это фейк

«Предположительно, смерть наступила от коронавирусной инфекции», — было сказано в новости. В Минздраве эту информацию опровергли.





— Размещенная в некоторых интернет-источниках информация о смерти от коронавируса одного из руководителей белорусского предприятия является фейковой и не соответствует действительности, — объяснили в пресс-службе ведомства.