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Власти Польши вводят контроль на границах. Всех, кто въезжает в страну - на карантин
13.03.2020 21:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Власти Польши вводят контроль на границах, в том числе со странами шенгенской зоны, приостанавливают международные авиационные и железнодорожные пассажирские перевозки - премьер-министр. "Мы решили закрыть клубы, пабы, рестораны и казино. Я подчеркиваю, что все рестораны будут по-прежнему иметь возможность заказать еду на вынос или вывоз."
Решено временно приостановить работу некоторых магазинов. Вводится контроль на польских границах - принято решение закрыть границы на 10 дней с возможностью продления.
Все продовольственные магазины, расположенные вне крупных торговых центров, финансовые учреждения и пункты обслуживания будут работать нормально.
Заявлено, что ограничиваются все мероприятия с участием более чем 50 человек.
Все эти ограничения распространяются на публичные церемонии, демонстрации, марши и религиозные церемонии. Святые Мессы в
Люди, возвращающиеся из-за границы, должны пройти двухнедельный домашний карантин.
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