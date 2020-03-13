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Власти Польши вводят контроль на границах. Всех, кто въезжает в страну - на карантин

13.03.2020 21:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Власти Польши вводят контроль на границах, в том числе со странами шенгенской зоны, приостанавливают международные авиационные и железнодорожные пассажирские перевозки - премьер-министр. "Мы решили закрыть клубы, пабы, рестораны и казино. Я подчеркиваю, что все рестораны будут по-прежнему иметь возможность заказать еду на вынос или вывоз."

Власти Польши вводят контроль на границах. Всех, кто въезжает в страну - на карантин

Решено временно приостановить работу некоторых магазинов. Вводится контроль на польских границах - принято решение закрыть границы на 10 дней с возможностью продления.

Власти Польши вводят контроль на границах. Всех, кто въезжает в страну - на карантин

Все продовольственные магазины, расположенные вне крупных торговых центров, финансовые учреждения и пункты обслуживания будут работать нормально.

Заявлено, что ограничиваются все мероприятия с участием более чем 50 человек.

Власти Польши вводят контроль на границах. Всех, кто въезжает в страну - на карантин

Все эти ограничения распространяются на публичные церемонии, демонстрации, марши и религиозные церемонии. Святые Мессы в Польше будут транслироваться по телевидению и в Интернете.

Люди, возвращающиеся из-за границы, должны пройти двухнедельный домашний карантин.

 
 
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  Власти Польши вводят контроль на границах, в том числе со странами шенгенской зоны, приостанавливают международные авиационные и железнодорожные пассажирские...
 
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