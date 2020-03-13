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О том, как космонавтов защищают от коронавируса, третьем полёте в космос и мнении об идеях Илона Маска рассказал Олег Новицкий

13.03.2020 21:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Олег Новицкий может вновь отправиться в космос уже осенью 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О подготовке к своей третьей космической одиссее космонавт рассказал в интервью нашему телеканалу. Так, на май запланирована очередная командировка в NASA. Влияет ли коронавирус на космические планы? Когда на орбите побывают туристы? Считать Маска фриком или гением, и какое напоминание о родине возьмет наш земляк на борт МКС?

О космическом и земном с Олегом Новицким поговорила Яна Шипко. 

Основной повод для приезда в Беларусь – это, конечно, юбилей мамы

Яна Шипко, корреспондент:
Олег, здравствуйте. Здорово видеть вас снова в Беларуси. Что на этот раз поводом для приезда послужило?

О том, как космонавтов защищают от коронавируса, третьем полёте в космос и мнении об идеях Илона Маска рассказал Олег Новицкий

Олег Новицкий, летчик-космонавт:
Основной повод для приезда – это, конечно, юбилей мамы. Ей исполнилось сегодня 70 лет. Поэтому отпуск я планировал задолго до сегодняшней даты.

Как космонавтов защищают от коронавируса

Яна Шипко:
Путешествия не отменяете, как многие сейчас в мире?

Олег Новицкий:
Нет. Насколько я знаю, Беларусь не входит в число тех государств, которые подвержены большому риску заболевания приезжего человека, поэтому меня отпустили абсолютно спокойно.

Яна Шипко:
Космонавтов как-то по-особенному защищают от коронавируса?

Олег Новицкий:
Нас защищают в плане запрета выезда в государства, где можно как-то подцепить этот вирус. Не рекомендуется просто, и, соответственно, даже те ребята, которые сейчас находятся в служебных командировках, в обязательном порядке две неделе будут на карантине по приезду.

О том, как космонавтов защищают от коронавируса, третьем полёте в космос и мнении об идеях Илона Маска рассказал Олег Новицкий

Яна Шипко:
На полетах в космос это отразится? Слышала, NASA уже на удаленную работу перешли уже.

Олег Новицкий:
Может, больше какие-то телемосты будут проводиться, телевидеоконференции. Пока моя поездка, которая назначена на 2 мая, не под угрозой. Все идет штатно, даже закупаются билеты. Я думаю, все пройдет как обычно.

Ориентировочные сроки третьего полета – сентябрь или октябрь 2021 года

Яна Шипко:
Вы полетите в NASA, это уже в рамках подготовки к третьему вашему полету в космос? На какой стадии подготовка сейчас, известны ли уже сроки?  

Олег Новицкий:
Сроки можно назвать ориентировочно. Где-то сентябрь или октябрь 2021 года. Я сейчас готовлюсь для выхода с американского сегмента в их скафандре. Мой член экипажа Петр Дубров готовится работать на манипуляторе канадском, то есть мы проходим немного больший объем подготовки, чем у нас был до этого.

О том, как космонавтов защищают от коронавируса, третьем полёте в космос и мнении об идеях Илона Маска рассказал Олег Новицкий

Космический туризм развивается и будет развиваться

Яна Шипко:
Сейчас уже Маск анонсировал вроде бы на SpaceX отправку космических туристов в конце 2021 года. Такие новости не делают работу космонавта, которая всегда казалось чем-то таким фантастическим и нереальным, немного обыденной? Это же доступно будет.

Олег Новицкий:
Ну, Илон Маск я не сказал бы, что отправляет туристов, все ровно полетят профессионалы. Это первый полет, и от этого никуда не деться. 

А космический туризм развивается и будет развиваться. Согласитесь, раньше – много лет назад – на самолетах летали единицы, и это были полные профессионалы. Сейчас, в принципе, любой человек может пройти обучение, купить себе самолет и спокойно летать. Точно также, наверное, будет в какой-то далекой перспективе с космонавтикой.

О том, как космонавтов защищают от коронавируса, третьем полёте в космос и мнении об идеях Илона Маска рассказал Олег Новицкий

Об Илоне Маске: если у человека есть фантазия, какие-то средства и мысли для решения этих своих идей, это очень здорово

Яна Шипко:
Как к Маску относитесь с его планами – иногда, кажется, чересчур фантазерскими? И по колонизации Марса, и все прочее.

Олег Новицкий:
Мы все в свое время, наверное, читали книжки о фантастике, о полетах к дальним планетам. Даже никто не мог мыслить, что, допустим, уже в скором будущем будут выполняться полеты недалеко, на околоземной орбите. Это будет нормальная штатная работа для людей, которые для этого подготовлены.

Поэтому, если у человека есть фантазия, есть какие-то средства и мысли для решения этих своих идей, то, я думаю, это очень здорово. Идеи-то у него неплохие по-хорошему.

Яна Шипко:
А вы на Марс полетели бы?

Олег Новицкий:
Почему нет? При нормальном развитии техники, при обеспечении безопасности, естественно, такой полет был бы очень интересен.

О том, как космонавтов защищают от коронавируса, третьем полёте в космос и мнении об идеях Илона Маска рассказал Олег Новицкий

У меня не получалось сфотографировать Брестскую крепость. Думаю, в третьем полете точно получится

Яна Шипко:
Вы в прошлые полеты делали много снимков и Беларуси, чем особенно ценны для наших земляков. В этот раз планируете какую-то технику новую взять?

Олег Новицкий:
Сейчас поступили новые хорошие фотоаппараты, еще более современные, скажем так. Я еще раз просмотрел территорию Беларуси. У меня не получалось сфотографировать Брестскую крепость никак. Но я думаю, в третьем полете точно получится.

Яна Шипко:
А что в этот раз о родине будет напоминать?

Олег Новицкий:
Я думаю, это будет традиционность. Я возьму в третий раз белорусский флаг с собой. Потом уже, конечно, вернусь сюда, на родину, и чтобы он остался здесь где-то на память. У нас не так много личных вещей допускается к полету. Порядка килограмма. Но флаг займет, естественно, самое первое место.

О том, как космонавтов защищают от коронавируса, третьем полёте в космос и мнении об идеях Илона Маска рассказал Олег Новицкий

Перед взлетом из белорусского слушал «Беловежскую пущу»

Яна Шипко:
Правда, что до того, как взлететь, стартует ракета, просят космонавтов включить, если есть возможность, любимую песню.

Олег Новицкий:
Поскольку там есть небольшие перерывы при подготовке ракеты, ты, когда находишься в корабле, и есть время, можно послушать музыку. И традиционно первая песня командира, потом бортинженера, потом правого инженера. И вот так вот по кругу. Можно послушать две или три песни максимум.

Яна Шипко:
Что из белорусского слушали?

Олег Новицкий:
«Беловежская пуща» была.

О том, как космонавтов защищают от коронавируса, третьем полёте в космос и мнении об идеях Илона Маска рассказал Олег Новицкий

Люди в материале: Олег Новицкий, Яна Шипко

 
 
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Новости Беларуси. Олег Новицкий может вновь отправиться в космос уже осенью 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О подготовке к своей третьей...
 
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