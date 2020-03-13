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На какую дату перенесут концерт Николая Носкова во Дворце Республики?

13.03.2020 21:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Дворце Республики уже организовали так называемые уголки дезинфекции, медконтроль проходит и персонал. Но ставка на перенос концертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отменят ли из-за коронавируса концерты, и вернут ли стоимость билетов? Разбираемся вместе

На какую дату перенесут концерт Николая Носкова во Дворце Республики?

На какую дату перенесут концерт Николая Носкова во Дворце Республики?

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:
Перенос концерта Николая Носкова, который был запланирован как раз в эти даты, в которые есть ограничения. Ориентировочная сейчас дата – это 30 мая. Мы сейчас ждем официального письма-подтверждения. В устном формате мы уже согласовали, ждем официального письма.

Люди в материале: Максим Приходовский

 
 
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Новости Беларуси. Во Дворце Республики уже организовали так называемые уголки дезинфекции, медконтроль проходит и персонал. Но ставка на перенос концертов,...
 
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