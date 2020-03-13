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На какую дату перенесут концерт Николая Носкова во Дворце Республики?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во Дворце Республики уже организовали так называемые уголки дезинфекции, медконтроль проходит и персонал. Но ставка на перенос концертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Максим Приходовский, директор Дворца Республики:
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Новости Беларуси. Во Дворце Республики уже организовали так называемые уголки дезинфекции, медконтроль проходит и персонал. Но ставка на перенос концертов,...
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