Страна закрывает границы — а дальше что? Объясняем на примере Чехии и белорусских туристов

В ближайшие дни Чехия вводит два запрета. 14 марта по всей стране отменяется регулярное наземное транспортное сообщение — поезда и автобусы. Тем не менее, автобусы будут продолжать вывозить из Чехии иностранцев, только в формате чартеров.





— Когда запрет начнет действовать, автобус из Чехии сможет вывезти только иностранцев. Обратно на нем смогут вернуться граждане Чехии и имеющие вид на жительство в ней. Условно, на рейс во вторник смогут сесть только граждане Беларуси и те, у кого есть вид на жительство в ней. Обратно из Минска — только чехи и граждане иных стран, имеющие вид на жительство в Чехии.





С 16 марта чехам запрещено покидать свою страну. Этот же запрет касается и белорусов с видом на жительство: в данной ситуации они приравниваются к гражданам Чехии.





С понедельника объявляется запрет на въезд в Чехию для иностранцев. При этом выехать из нее они могут. Что для этого необходимо сделать?





Во-первых, поясняет Дмитрий Значенок, белорусам, которые сейчас оказались в Чехии по визе, необходимо следить за актуальными официальными новостями . В том числе той страны, через которую они планируют возвращаться домой.





— Ситуация складывается таким образом, что информация обновляется по несколько раз в день. Более того, следует также брать в расчет положение дел в тех странах, через которые граждане Беларуси возвращаются домой транзитом. В этих странах также могут быть введены особые режимы пропуска через границу.





Во-вторых, гражданам Беларуси необходимо держать связь с транспортной компанией, которой они планировали возвращаться домой.





— По вопросам, касающимся расписания и времени отправки автобусов, гражданам следует обращаться в ту компанию, у которой они купили билеты.





— Если билетов нет или еще не купил, что делать?





— Искать другие пути возвращения домой. Например, авиатранспорт с возможными пересадками в других странах, даже если это удлинит путь. Если так получится, что не будет билетов, которые гражданин планировал купить или они окажутся дорогими, то нужно искать другие варианты.





По словам консула, выехать из Чехии иностранцы смогут и после 16 марта, но только по согласованию со своими транспортными компаниями-перевозчиками.





— Эту информацию можно считать верной по состоянию на сегодня, 13 марта. В последние дни новости появлялись по несколько раз за день, иногда перекрывая друг друга, а не дополняя.





По информации консульского отдела посольства, граждане Беларуси могут оставаться в Чехии после 16 марта, если им позволяет это сделать виза и их финансовые возможности.





— По большому счету, если человек находится здесь в гостях, на учебе или по другим делам, ради бога, пускай остается. Более того, по заверению чешских властей, если у иностранцев заканчивается краткосрочная виза, но они не могут выехать в ближайшие дни, это не будет влиять на пересечение границы. Все будет учитываться, никаких наказаний за нарушение миграционного законодательства применяться не будет, если оно происходит в период чрезвычайного положения.





Если гражданин Беларуси, который приехал в Чехию по туристической визе, окажется в затруднительной ситуации, он всегда может обратиться в посольство по телефонам: +420 233 54–10–11 или +420 731 84–61–86.





Как минимум на ближайший месяц белорусам придется отказаться от туристических поездок. При этом консул отмечает: чрезвычайное положение было введено на 30 дней, но с правом продления.





— Не обязательно границы откроются через 30 дней — все будет решаться по ситуации. Тем, кто собирался ехать в Чехию и еще не купил билеты, лучше от этой идеи вовсе отказаться, пока не закончится чрезвычайное положение.





Напомним, что с 14 марта отменяется поезд Брест — Прага и Прага — Брест, который напрямую связывает Беларусь и Чехию. Неиспользованные билеты на отмененные поезда и прицепные вагоны можно вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов или через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ. Сроки возврата билетов не ограничены.





Международные авиарейсы будет осуществлять только пражский аэропорт имени Вацлава Гавела, сообщает Министерство транспорта Чехии.





По информации пресс-службы «Белавиа», на данный момент отменено лишь несколько рейсов в Прагу и обратно — 31 марта, 7, 15 и 22 апреля. Остальные рейсы остаются актуальными. Стоимость билетов из Праги в Минск на 15−16 марта составляет почти 1220 белорусских рублей. После 16-го — чуть более 300 рублей.

