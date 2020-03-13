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18 марта Наталья Кочанова проведёт прямую телефонную линию

13.03.2020 22:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Решение проблемы одним звонком. В стране продолжается практика прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 марта Наталья Кочанова проведёт прямую телефонную линию

18 марта на связи будет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Задать напрямую ей свой вопрос можно будет с 10:00 до 13:00 по телефонам, которые вы видите выше.

18 марта Наталья Кочанова проведёт прямую телефонную линию

В Совете Республики продолжаются и личные приемы граждан. Так, 17 марта встречу проведет председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и социальному развитию. 18 марта – прием у председателя Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству. А 25 марта открыты двери комиссии по международным делам и национальной безопасности.

Люди в материале: Наталья Кочанова

 
 
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Новости Беларуси. Решение проблемы одним звонком. В стране продолжается практика прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18...
 
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