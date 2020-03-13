«Сказали, карантин на 14 дней». Белорусские дальнобойщики застряли на границе с Венгрией

Источник материала: Tut.by

«Полиция Венгрии выставила блок-посты и не пускает нас», — сообщил AUTO.TUT.BY дальнобойщик из Гродно Игорь, который вместе с коллегой застрял на словенско-венгерской границе. Мужчины возвращались домой из рейса в Италию, через Венгрию они должны были проследовать транзитом, но из-за ограничений по коронавирусу их командировка грозит затянуться.



Фото читателя Игоря

Игорь работает на гродненского перевозчика — возит на автоцистерне сжиженный газ. На прошедшей неделе он и его коллега разгрузились две машинами в Италии и уже возвращались домой. Проехали через Словению, а на границе с Венгрией их остановили и дальше уже не пропустили.

— Раньше на словенско-венгерской границе никакого контроля не было. А сегодня до обеда мы подъехали: стоят блок-посты. Венгерская полиция спросила, откуда мы едем. Мы сказали, что из Италии. Они сообщили, что не пропустят нас, мол, в Италии коронавирус, а раз мы там были, то должны 14 дней быть на карантине. Но медики нас не осматривали и анализы не брали, — рассказал подробности Игорь.

Не пускают фуры из Беларуси, России, Украины, Румынии. Автомобилями заставлено все вокруг: они на обочинах, съездах дорог, там, где стоять запрещено.

Белорусские водители позвонили в посольство Беларуси в Венгрии — просили помощи. Но там сказали, что ничего сделать не могут, границу закрыли решением на правительственном уровне.

— Сообщили в свою фирму о том, что произошло. Они обещали помочь, но пока мы тут и никакого движения. Стоим на маленькой АЗС: один туалет, душа нет, сэндвич стоит четыре евро… Вроде бы закрывают границу с Австрией, поэтому поехать в объезд — пустое дело. Вернуться домой в ближайшее время — шансов никаких…

Кстати, на сайте БАМАП постоянно обновляется информация о движении транспорта в странах в связи с коронавирусом. В частности, по состоянию на 12.00 13 марта, по данным словенской ассоциации GIZ INTERTRANSPORT, на границе со Словенией действительно ввели ограничения на движение транспорта.

Граница Италия — Словения

Словения ограничила транзит грузовых транспортных средств из Италии в Словению. Движение разрешено только в том случае, если конечным пунктом назначения является Словения или если грузовики загружены почтовыми отправлениями, медицинским оборудованием или фармацевтической продукцией и гуманитарной помощью.

Граница Хорватия — Словения

Граница закрыта для движения тяжеловесных транспортных средств и автомобилей из Италии в Хорватию.

Граница Венгрия — Словения

Граница закрыта для всего движения из Италии в Венгрию.

Граница Австрия — Словения

На данный момент нет никаких ограничений.