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Почему на современном комплексе с «умными» роботами нет рентабельности? Госконтроль Гродненской области наводит порядок в молочной отрасли
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Почему на современном комплексе в Ошмянском районе надои ниже проектной нормы, а хозяйство в Сморгонском только после вмешательства контролирующих органов смогло решить проблему с простаиванием дорогих умных роботов для доения, на которые было выделено немало бюджетных средств? Разбирались в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эту ферму называют «три семерки». Современная, новая, технологичная – разумеется, если соблюдать ту самую технологию. Здесь же за 2019 год по надоям не дотянули даже до 4 000 килограммов, в то время как у соседей больше 5 000. Вопрос: куда убегает молоко и вложенные государством деньги в строительство?
Траншеи рядом с фермой уже почти пустые – свои корма закончились. Директор только полгода в должности. Говорить за предшественника не берется, но в этом полевом сезоне обещает ситуацию поправить.
Олег Лещевский, директор сельхозпредприятия «Краковка»:
Неоправданными оказались вложения и на сельхозпредприятии в соседнем Сморгонском районе. На молочно-товарном комплексе «Астронавт» новое оборудование космических надоев так и не дало.
Галина Буро, корреспондент:
Робот полностью заменяет доярку, даже кормит корову во время дойки для лучшей выработки молока. А еще автоматически рассчитывает калораж корма и воды, исходя из параметров буренки. Удобно, ничего не скажешь. Вот только в хозяйстве к такому ноу-хау оказались не готовы.
Павел Твердый, директор предприятия «Совхоз Сморгонский»:
Делать дорого. В итоге из 12 роботов в рабочем состоянии осталась половина, шесть разобрали на запчасти для саморемонта. Пришлось вернуться и к методу доения по старинке – молокопроводом. Проблему вскрыли контролеры, вместе искали выход из ситуации.
Александр Добрук:
Модернизация ферм по госпрограмме и контроль соблюдения технологий – два кита для развития молочной отрасли. За последние 10 лет только в Гродненской области производство молока увеличилось в полтора раза.
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Почему на современном комплексе с «умными» роботами нет рентабельности? Госконтроль Гродненской области наводит порядок в молочной отрасли
Новости Беларуси. Почему на современном комплексе в Ошмянском районе надои ниже проектной нормы, а хозяйство в Сморгонском только после вмешательства...
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