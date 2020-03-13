Польша закрывает границу и ограничивает работу торговых центров

Пока этот режим вводится на 10 дней с возможностью дальнейшего продления. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.





«Мы принимаем решение о временном возвращении границ, — сказал он. — Заботясь о безопасности поляков, мы будем вводить полный контроль на всех польских границах. Моравецкий подчеркнул, что речь идет о границах внутри Шенгенской зоны, так как на Востоке — на границе с Украиной, Белоруссией (правописание в данном случае не соответствует варианту, приведенному в Общероссийском классификаторе стран мира. — Прим. Onliner) и Россией контроль и так производится».





По словам премьера, сначала этот режим будет введен на 10 дней с возможностью продления на 20 дней, а потом на месяц. «Все возвращающиеся в страну граждане будут отправлены в 14-дневный карантин», — добавил премьер.