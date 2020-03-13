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В Витебской области один военнослужащий на обследовании из-за коронавируса

13.03.2020 21:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Витебской области один военнослужащий госпитализирован из-за коронавируса.

Об этом сообщает Минздрав Беларуси, пишет TUT.BY

«В учреждение здравоохранения Витебской области помещен для дообследования после поездки в Италию один из военнослужащих. На сегодняшний день его самочувствие нормальное. В части проведены противоэпидемические мероприятия», — говорится в сообщении.
 
 
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В Витебской области один военнослужащий госпитализирован из-за коронавируса.
 
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