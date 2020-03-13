Класковский: Лукашенко настраивает силовиков против внутреннего врага

"Белсата" . Чем же так провинились эти нехорошие люди, что в глазах главы государства оказались на грани неграждан? Оказывается, «у них все плохо, им бы в чем-нибудь подковырнуть власть и разобщить общество, сделать хуже», пишет политический обозреватель Александр Класковский в блоге на сайте





А много ли поводов плясать от радости?

Да уж, по критерию недовольства нынешним положением дел в разряд «плохих граждан» можно записать, вероятно, большую часть населения Беларуси.





Увы, более-менее объективных данных о политических настроениях белорусов (в том числе о рейтинге самого Александра Лукашенко) мы не знаем с тех пор, как в 2016-м был разгромлен последний в стране оплот независимой социологии – НИСЭПИ. Но эмпирически ощущаешь, что недовольство пронизывает все слои общества.





Речь не только о загнанных в маргинальную нишу представителях политической оппозиции. Бурчат и аполитичные работяги. Даже у министров, которых вождь постоянно делает крайними и которые на совещаниях что-то бешено строчат в блокнотах, боясь поднять голову, подозреваю, ворочается мысль: как же это все задолбало!





Крокодил не ловится, не растет кокос

Как ни усиливает Лукашенко свой коронный жесточайший спрос, все равно, как в той песенке, крокодил не ловится, не растет кокос.





Завязанная на Россию экономика («заслуга» белорусского руководителя, сложившего все яйца в корзину «братской интеграции») сразу стала проседать, как только Минск вошел в очередной нефтяной клинч с Москвой. А теперь дело усугубилось обвалом цен на нефть, из-за чего падающий российский рубль потянул вниз белорусский.





И средняя зарплата в эквиваленте, по прикидкам, снова опускается ниже 500 долларов. При том что эта планка по указанию президента была взята еще перед выборами 2010 года. Тогда это было для властей гордостью. Теперь, десятилетие спустя, пляска вокруг «всем-по-500» выглядит символом белорусского застоя и деградации. Соседи за это время ушли вперед, у поляков заработки втрое выше.





Лукашенко собирает совещания, жесточайше приказывает искать альтернативную нефть, но за этим сквозит иллюзия, что можно вернуть благодать нефтяного офшора. Однако такого чуда не случится. Нужно коренным образом перестраивать экономику (реструктурировать, приватизировать, переходить от монстров социндустрии к высоким технологиям и т.п.), менять методы управления ею, отказываться от кнута.





Вождя напрягает призрак Площади

Только так рулить вождь не умеет и не хочет. А значит, остается усиливать ставку на силовиков. Вот и настраивает он министра внутренних дел на борьбу с «пятой колонной».





«Они используют любой момент. Я читаю их разного рода заявления не только в интернете, но и в так называемых средствах массовой информации. Поэтому милиции я лично отвожу очень большое место в обеспечении стабильности в нашем обществе», – сказал Лукашенко Караеву, странным образом связав выступления в СМИ с задачами милиции.





Что, еще более рьяно станут отлавливать и штрафовать репортеров «Белсата»? Снова возьмутся трясти редакции независимых ресурсов, как это было в рамках одиозного «дела БелТА»?





Увы, независимой прессе в Беларуси достается на орехи во время каждой избирательной кампании. А тут наползает очередное переизбрание бессменного президента.





Но все же главная тревога Лукашенко – это, надо думать, уличные оппозиционные смутьяны вроде Павла Северинца да Николая Статкевича. Оба уже анонсировали намерение потрепать режиму нервы массовыми выступлениями.





Лукашенко, судя по всему, ориентирует силовиков на подавление такой активности в зародыше. Чтобы не было большой Площади. Но и она не исключена, в частности потому, что социально-экономическая ситуация стала резко плохеть.





Министра Караева, который так старался создать себе имидж гуманиста на фоне жесткого предшественника, ждет неблагодарная работа. Грядущая избирательная кампания способна оставить от этого имиджа рожки да ножки.





Так кто же настоящие граждане?

Вождь и пропаганда рисуют людей вроде Северинца и Статкевича (оба – бывшие политзаключенные) некими отморозками. Но это вполне адекватные люди, никакие не экстремисты. Просто они не хотят мириться с деградацией страны и готовы лично серьезно рисковать для того, чтобы всколыхнуть белорусское болото.





В принципе, это и есть пример сознательных граждан. Но в системе координат Лукашенко все перевернуто с ног на голову. Для него идеальные граждане – это сервильная публика, преданно аплодирующая первому лицу на всяких официозных съездах. А тех, кто пробует бросить перчатку режиму а-ля дорогой Леонид Ильич, похоже, снова ждет пресс силовиков.



