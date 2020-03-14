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В Солигорске в честь 8 марта прошел конкурс «СУПЕР БАБУШКА-2020».

14.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

8 марта 2020 20:14 2265

В Солигорске в честь 8 марта прошел конкурс «СУПЕР БАБУШКА-2020».

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Одна вышивает, вторая печет самые вкусные пироги, третья форсит в модной шляпке, украшенной осенней листвой… Речь идет не о молодых хозяюшках, которые умудряются на все найти время, а о современных бабушках с приставкой супер-.

В преддверие Международного женского дня, 7 марта, в универсальном зале Дворца культуры г. Солигорска прошёл традиционный конкурс «Супер-бабушка-2020!».

За звание супербабушки боролось пять конкурсанток: Софья Николаевна Гринцевич, Любовь Владимировна Лазовик, Анна Леонидовна Кунцевич, Любовь Сергеевна Серединская, Алла Владимировна Валуева.

Показать себя, раскрыть творческий потенциал конкурсанткам предстояло в следующих конкурсах: «Визитная карточка», «Интеллектуальный конкурс», «Кулинарный шедевр», «Звёздный час». Про каждую из участниц можно, не кривя душой, сказать: «И швец, и жнец, и на дуде игрец». Вышивают картины, пишут стихи, поют песни, танцуют.

Пожалуй, самым интересным и зрелищным из всех конкурсов был «Кулинарный шедевр». На суд жюри были представлены оригинальные кулинарные блюда. Как тут выбрать самое лучшее?

Бурные овации зрителей вызвал этап конкурса – «Звёздный час». Бабушки читали стихи, исполняли песни, демонстрировали свое мастерство.

Оценивало конкурс компетентное жюри, в состав которого вошли: Виктор Сергей Петрович Баранов, заместитель директора Дворца культуры г. Солигорска, Павлович Ламеко, Юлия Владимировна Ганич, художественный руководитель Дворца культуры г. Солигорска – председатель жюри.

Жюри пришлось очень трудно: каждая конкурсантка была достойна называться «Супер-бабушка-2020!». Посовещавшись, оно решило наградить каждую из них в определенной номинации. Бабушки не расстроились, а только обрадовались: они шли сюда не за победой, не за соревновательным духом.

Все участницы были достойны стать победительницами, потому что сочетали в себе талант, красоту и мудрость.

По итогам конкурса звание в номинации «Самая обаятельная бабушка» досталось Софье Николаевне Гринцевич, «Самая талантливая бабушка» – Любовь Сергеевна Серединская, «Самая очаровательная бабушка» – Любовь Владимировна Лазовик. Лучшим кулинаром в номинации «Самая лучшая бабушка – кулинар» стала Анна Леонидовна Кунцевич. В номинации «Самая креативная бабушка» стала Алла Владимировна Валуеева.

Все участницы конкурса были награждены дипломами, ценными подарками от организаторов, а также благодарностями и подарками от Солигорской ОО «Белорусский союз женщин».

По завершению шоу-конкурса «Супер-бабушка-2020!» состоялась праздничная дискотека от дискоклуба «Импульс» Дворца культуры г. Солигорска.

Конкурс прошёл в тёплой и дружеской атмосфере, подарив зрителям позитивное настроение. Хочется надеяться, что подобное мероприятие в нашем городе станет традиционным, и ежегодно будет собирать во Дворце культуры полный зрительный зал.

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

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8 марта 2020 20:14 2265 В Солигорске в честь 8 марта прошел конкурс «СУПЕР...
 
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