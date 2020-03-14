«Будь примером своему ребенку!». В Минской области ГАИ проводит комплекс мероприятий

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С 6 по 15 марта на территории Минской области ГАИ проводит комплекс мероприятий.

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день остается актуальной. Как сообщил начальник ОГАИ Несвижского РОВД майор милиции Владимир Казакевич, на территории Минской области зарегистрировано увеличение количества ДТП с участием детей, так за 2 месяца 2020 года зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 18 детей получили ранения, из них 10 — пешеходов, 8 — пассажиров (за 2 месяца 2019 года — 4 ДТП, в которых 5 несовершеннолетних получили ранения, из них: 4 ребенка-пассажира, 1 ребенок-пешеход).





Дети-пешеходы

С участием детей-пешеходов зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 10 детей. Ошибки пешеходов, ставшие причинами ДТП, — переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, неожиданный выход из-за транспортного средства или других препятствий, ограничивающих обзорность водителю, нахождение на проезжей части без сопровождения взрослых.

28 января, около 18.50, в г. Столбцы на ул. Ивенецкой водитель, 1956 г.р., управляя автомашиной «Сеат Альхамбра», совершил наезд на переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП пешеход (2003 года рождения) с полученными травмами госпитализирована. Пешеход не была обозначена световозвращающими элементами.

Кроме того, проблемой остаются наезды на пешеходов на пешеходных переходах.

27 февраля, около 7.30 утра, на 22-м километре автодороги Минск — Калачи — Мядель, вблизи д. Комсомолец, водитель 1979 г.р., управляя автомобилем «Лада Веста», двигаясь в направлении Минска, отвлекся от управления транспортным средством, в результате чего совершил наезд на переходящих по нерегулируемому пешеходному переходу пешеходов — 1978 и 2011 г.р. Их после удара отбросило на стоящий на встречной полосе автомобиль, который остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и были госпитализированы в медучреждение.

Дети-пассажиры

Помнить о Правилах дорожного движения и быть внимательными должны не только дети, но и их родители. Ведь иногда именно взрослые чаще создают опасные ситуации для себя и для своих детей. С начала года на территории района произошло 7 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 8 детей получили травмы.

15 февраля, около 9.40, в г. Несвиже на ул. Слуцкой водитель 1985 г.р., управляя автомобилем «Ивеко», двигаясь в направлении ул. Кутузова, не справился с управлением транспортным средством и совершил столкновение с остановившимся впереди в полосе движения на запрещающий сигнал светофора автомобилем «Рено» под управлением водителя. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «Рено» 2008 года рождения получила телесные повреждения. Она находилась на переднем сидении с нарушением ПДД, однако была пристегнута ремнем безопасности.

17 февраля, около 10.30, 40-летний водитель, управляя автомобилем «Пежо», двигаясь по автодороге Селище — Ленино — Копыль, подъезжая к перекрестку на повороте на д. Знамя, при выборе скорости движения не учла особенностей и состояния транспортного средства, дорожных и погодных условий, не справилась с управлением, съехала в правый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка 2011 г.р. с полученными травмами госпитализирована в травматологическое отделение УЗ «Слуцкая ЦРБ». Она находилась на переднем пассажирском сидении, была пристегнута ремнем безопасности, детское удерживающее устройство при росте ребенка 140 см отсутствовало.

Уважаемые водители! От ситуации, которая внезапно может возникнуть на дороге, не застрахован никто. Позаботьтесь заранее о своих пассажирах. Перевозите детей только в специальных удерживающих устройствах, проследите за тем, чтобы и все взрослые были пристегнуты ремнями безопасности.

ГАИ напоминает, что за нарушение правил перевозки детей в соответствии с ч. 5 ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь в отношении водителя налагается административное взыскание в виде предупреждения или штрафа в размере до 4 базовых величин.

В случае выявления сотрудниками милиции фактов нарушения ПДД несовершеннолетними, в отношении родителей могут быть составлены административные протоколы по ст. 9.4 КоАП Республики Беларусь.

Уважаемые родители! Вам необходимо принять все меры, чтобы не допустить несчастных случаев с детьми! Будьте им примером на дороге! Не оставляйте их без присмотра. Световозвращающие элементы на одежде, обуви — всё это поможет водителю заранее обратить на ребенка внимание, а значит, водитель будет иметь возможность предпринять меры для торможения или экстренной остановки.

Особая тема — мобильные телефоны и наушники. Добейтесь того, чтобы ребенок, находясь вблизи или на проезжей части, не разговаривал по телефону и не слушал музыку в наушниках, так как это отвлекает его внимание! И конечно же, почаще напоминайте детям, как вести себя на дороге и в транспорте.

«НН».