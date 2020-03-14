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Минздрав оценивает вероятность распространения коронавируса среди студентов как невысокую
14.03.2020 06:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Министерство здравоохранения оценивает вероятность широкого распространения
В Беларуси, и в студенческой среде БГУ в частности, сейчас проходят мероприятия по выявлению каждого гражданина, который имеет риск быть инфицированным COVID-19.
Минздрав следует принципам ВОЗ и использует любую возможность, чтобы остановить, сдержать, поставить под контроль, отсрочить и уменьшить воздействие
При этом каждый гражданин должен проявить ответственность, обезопасить себя и защитить других, будь то дома, на рабочем месте или в транспорте. В связи с этим
"К сожалению, до сих пор встречаются факты непонимания со стороны граждан - попытки выхода из учреждений здравоохранения, сокрытие информации о поездках в эпидемиологически неблагоприятные регионы, адресах пребывания и т.д.", - отметили в пресс-службе. Минздрав призывает четко выполнять рекомендации, не сеять слухи и домыслы. Ситуация в стране управляема, распространение инфекции вполне реально остановить.
Часть студентов БГУ поместят в больницы для медицинскогл обследования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
Госпитализация и санитарная обработка помещений БГУ связана с тем, что в университете у одного из студентов (который является сыном вернувшегося из Италии гражданина, скрывшего информацию об этом) был выявлен РНК коронавируса. "Сегодня вечером и ночью часть студентов БГУ, которые могли бы иметь контакт с "положительным" студентом, будут помещены в учреждения здравоохранения для дальнейшего медицинского обследования. Это обычная противоэпидемическая практика, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения и мы будем это делать — ресурсов у системы здравоохранения на сегодняшний день вполне хватает!" - подчеркнули в пресс-службе.
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Министерство здравоохранения оценивает вероятность широкого распространения коронавируса в студенческой среде как невысокую, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
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