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Тест по сериалу «Не родись красивой». Если вы сейчас прикроете экран рукой, мы поймем

14.03.2020 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Актрисе Нелли Уваровой сегодня исполнилось 40 лет. Она стала очень известна благодаря главной роли в российском сериале «Не родись красивой», которому в сентябре будет уже 15. История, что стала основой сериала, нашла ключ к сердцам практически всех русскоговорящих женщин. Целых 200 серий мы наблюдали за тем, как дурнушка становится красоткой и все-таки отхватывает «привлекательного и успешного» любимого мужчину. Ну скажите же, что представляли когда-то и себя на ее месте! Хотя бы в самых странных фантазиях. AFISHA.TUT.BY предлагает отпраздновать день рождения актрисы тестом по сериалу.

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Вспоминаем культовый сериал нулевых - «Не родись красивой». Кажется, вы ответите на все вопросы…
 
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