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Караев рассказал об эффективности балльной системы оценки служебной деятельности

14.03.2020 06:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В МВД на смену "палочно-галочным подходам" при оценке служебной деятельности пришла балльная система. Однако полностью от численных показателей в ведомстве не отказались, заявил министр внутренних дел Юрий Караев в программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Караев рассказал об эффективности балльной системы оценки служебной деятельности

"Совсем от цифр отказываться нельзя. Они характеризуют состояние той или иной сферы, в том числе преступность и работу по борьбе с ней. И оперировать цифрами мы будем, - обратил внимание Юрий Караев. - Другой вопрос, что одними цифрами показывать, как человек работал (плохо или хорошо) нельзя. Они нужны для анализа причин и условий. С помощью цифр нужно определять, что еще необходимо сделать, но не по ним одним оценивать работу".

Балльная система оценки помогает мотивировать сотрудников. Чтобы пояснить ее принцип, Юрий Караев привел пример с задержанием потребителей наркотиков, которым иногда вменяют ответственность за хранение запрещенных веществ. "Сотрудник, который выявил такие случаи, заявит, что раскрыл сто преступлений в сфере наркотиков. А мы видим, что это несчастные больные люди, которые хранили с целью употребить, а больше ни с какой", - отметил он.

Другое дело, считает министр, когда сотрудник, применив свои знания, опыт и смекалку, потратив достаточное количество времени, смог изъять те же 100 г наркотиков, но для этого пошел по цепочке, нашел сбытчика. "Таким образом, эти сто грамм не дойдут до ста потребителей", - пояснил глава МВД.

 
 
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  В МВД на смену "палочно-галочным подходам" при оценке служебной деятельности пришла балльная система. Однако полностью от численных показателей в ведомстве не...
 
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