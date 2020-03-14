Человек живет, пока его помнят…

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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15 марта исполняется год, как ушел из жизни мой отец, Григорий Антонович Куцера, участник Великой Отечественной войны, уроженец Несвижа, проживавший в родном городе. За свою долгую жизнь он не был в Несвиже только 8 лет — с 1942 по 1950 г. В его биографии — два года рабского труда в Германии, побег с двумя пленными красноармейцами через линию фронта, участие в боевых действиях в составе 5 гвардейской армии І Украинского фронта при форсировании рек Одер и Шпрее, участие в Берлин-ской и Пражской наступательных операциях. Награжден самой уважаемой солдатами боевой медалью «За отвагу». Послевоенная служба проходила на Западной Украине, в Галиции, где иногда обстановка была близкой к боевой.





После демобилизации был принят на работу в коллектив Нес-вижского хлебозавода. Вспоминал, как в 50-е годы возглавляемой им молодежной бригаде хлебопеков было поручено выпечь первый хлеб в открывшемся цехе по выпечке хлебобулочных изделий в Городее, что и было успешно сделано при отличном качестве продукции. В начале 60-х его направили на курсы по подготовке специалистов по установке и обслуживанию газовых плит в г. Речица. Именно его руками установлены первые сотни газовых плит в Несвиже. Сам монтировал, производил замену газовых баллонов, передвигаясь сначала на грузовом мотороллере «Тула-200», затем на тракторе. Специальные автомобили по перевозке газовых баллонов появились позже.

С 1969 года трудовая биография отца была связана с райотделением «Сельхозтехника», где он возглавлял бригаду слесарей. За многолетний добросовестный труд награжден медалью «За трудовую доблесть». Общий трудовой стаж Григория Антоновича составил 61 год. Он избирался депутатом городского и сельского Советов народных депутатов.

Одним из самых счастливых мгновений своей жизни он считал возвращение в родной город в 1950 г. Ранним утром, пройдя ночью путь из Городеи, поднялся на Рудавскую горку. При восходящих лучах солнца увидел Несвиж и на окраине родную хату. Бежал к ней, не чувствуя под ногами земли, чтобы постучать в окошко, рядом с которым спала его мать!

Похоронен он рядом с той горкой, на кладбище в Рудавке, оставив после себя светлую память у всех знавших, уважавших и любивших его людей.

Человек живет, пока помнят его имя.

Георгий КУЦЕРА,

сын ветерана.