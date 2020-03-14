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Лукашенко: Не стоит поддаваться панике в связи с коронавирусом

14.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси диагноз «коронавирус» подтвержден у 27 человек. По словам президента страны Александра Лукашенко, сдерживать рост заболеваемости позволяют грамотные действия и система здравоохранения, оставшаяся с советских времен, передает «МИР 24».

«Мы работаем при малейшем подозрении. Если человек где-то был, мы его проверяем и все окружение, с кем он был в контакте в последнее время. Это то, что не делалось, допустим, в Италии. Это данные ВОЗ. Италия не работала на первом-втором уровне. Только когда человек заболел, когда тяжелые клинические проявления, тогда его начинали лечить», – сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко сегодня принял с докладом министра МВД Беларуси Юрия Караева. Глава государства призвал белорусскую милицию подключиться к борьбе с коронавирусом и отметил: ситуация не позволяет расслабляться, но поддаваться панике не стоит.



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Сдерживать рост заболеваемости позволяют грамотные действия и система здравоохранения, оставшаяся с советских времен, подчеркнул белорусский лидер.
 
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