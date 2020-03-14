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Лукашенко: Не стоит поддаваться панике в связи с коронавирусом
14.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси диагноз «коронавирус» подтвержден у 27 человек. По словам президента страны Александра Лукашенко, сдерживать рост заболеваемости позволяют грамотные действия и система здравоохранения, оставшаяся с советских времен, передает «МИР 24».
Александр Лукашенко сегодня принял с докладом министра МВД Беларуси Юрия Караева. Глава государства призвал белорусскую милицию подключиться к борьбе с коронавирусом и отметил: ситуация не позволяет расслабляться, но поддаваться панике не стоит.
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Сдерживать рост заболеваемости позволяют грамотные действия и система здравоохранения, оставшаяся с советских времен, подчеркнул белорусский лидер.
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